الإمارات ثالث أكبر مساهم في الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة بالبحرين

أفاد مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، بأن الإمارات تساهم بـ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة لتحتل المرتبة الثالثة.

ووفق بيان صادر عن المجلس، اليوم، فقد تمكنت مملكة البحرين من استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في العام 2023 بحجم غير مسبوق بلغ 6.8 مليار دولار في 2023، متجاوزاً قيمة التدفقات المستقطبة في 2022 بما نسبته 148%، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي في نمو الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة إلى 43.1 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ36.2 مليار دولار في 2022.

ووفق البيان، أصبح حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين بنهاية 2023 مقاربا لما نسبته 99.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل إحدى أعلى النسب في العالم، وتفوق المتوسط العالمي بنسبة %46.9.

وقالت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين : "عكس الحجم الاستثنائي من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة في 2023 ما تتميز به البحرين من مزايا تنافسية، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة والعالم الساعين للاستفادة من أفضل كلفة تشغيلية تنافسية وموقع استراتيجي".

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للبحرين زاد من 11 مليار دولار في 2003 ليصل إلى أكثر من 43 مليار دولار في 2023، وهو ما يشير إلى بلوغ متوسط نمو سنوي بمعدل 7% متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 5%.

كما دأبت البحرين على تنويع قطاع الخدمات المالية لديها ليتجاوز قطاع النفط باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك بنسبة 17.8 % في العام 2023.