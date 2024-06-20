"الاتحاد للطيران" تسير رحلات إلى 8 وجهات إضافية خلال يونيو

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، تسيير رحلات إلى 8 وجهات خلال شهر يونيو الجاري، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية هذا الصيف إلى 76 وجهة.

وقال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن الناقلة تعمل على تنفيذ خطط توسيع شبكتها لتشمل ثماني وجهات إضافية، حيث سيتم تسيير رحلات إلى ثلاث وجهات مهمة هي بالي وجايبور والقصيم، التي تحظى بشعبية كبيرة.

وأضاف نيفيس : "بدأنا عملياتنا إلى وجهات موسمية جديدة وعدنا إلى وجهات صيفية بما في ذلك نيس وأنطاليا على الريفييرا التركية، بالإضافة إلى العودة إلى جزيرتي ميكونوس وسانتوريني في اليونان".

وتطلق الاتحاد للطيران، يوم الاثنين الموافق 24 يونيو الجاري، خدمة جديدة إلى القصيم، لتكون الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية؛ وفي اليوم التالي الموافق 25 يونيو، تطلق أولى رحلاتها إلى جزيرة بالي بإندونيسيا. وستعمل الاتحاد للطيران على تسيير 4 رحلات أسبوعية إلى بالي.