«أبوظبي الإسلامي» و«إنوفيشن هب» يُسرّعان اعتماد التكنولوجيا المالية

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تعاون استراتيجي مع مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بهدف تسريع اعتماد التكنولوجيا المالية، كما سيشارك المصرف بصفته «الشريك الرئيس» في برنامج استكشاف الابتكارات الجديدة لعام 2024 الذي ينظمه «إنوفيشن هب».

ومن خلال هذا التعاون، سيتم تطوير برنامج خاص، لمساعدة مصرف أبوظبي الإسلامي على اكتشاف وتنفيذ مشروعات وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة. وسيعقد مركز «إنوفيشن هب» جلسات استطلاعية سنوية بالتعاون مع «أبوظبي الإسلامي»، لتحديد الاحتياجات الخاصة بالشركات في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيرناندو بلازا: «يشكل تعاوننا الاستراتيجي مع (إنوفيشن هب) دليلاً على التزامنا بتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة الابتكار في مصرف أبوظبي الإسلامي. كما أننا على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستفتح الآفاق لمزيد من فرص النمو، وستمكننا من تقديم تجربة مصرفية أفضل». وأضاف: «سيسهم هذا التعاون أيضاً في النهوض بالقطاع المالي في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة في مصاف الدول الرائدة في تبني ابتكارات التكنولوجيا المالية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «واثقون من أن هذا التعاون سيوفر فرصاً غير مسبوقة لمنظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة، فضلاً عن تمكين مصرف أبوظبي الإسلامي من تعزيز التزامه بالابتكار والتميّز».