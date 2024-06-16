الجهات التنظيمية الاتحادية تدعم «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه»

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، توقيع اتفاقيات مع الجهات التنظيمية الاتحادية في الدولة، لتطوير البيئة التنظيمية في قطاع الغذاء والمياه.

وتستهدف الاتفاقيات دعم مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، المجمع الاقتصادي المتكامل الجديد في أبوظبي الذي يرمي إلى الاضطلاع بدور ريادي في الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء، وشح المياه على المستوى العالمي. وتشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة في اللجنة التوجيهية لمجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، الهادفة إلى تسريع آليات إصدار الموافقات والتراخيص للشركات العاملة في المجمع، وتوفير بيئة عمل متميزة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في تطوير ونشر الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء والمياه.

وأعلن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه عزم شركة «نيوس» السويسرية (NUOS) العاملة في إنتاج البروتينات البديلة، تأسيس مركز للابتكار ومرافق لإنتاج البروتينات البديلة في أبوظبي.

كما أعلن المجمع عن تعاونه مع شركة «بيليفر ميتس» (Believer Meats) العالمية المتخصصة في إنتاج اللحوم المصنعة في المختبر، والتي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، بهدف تعزيز ريادة أبوظبي في مجال اللحوم المصنعة، وتأسيس مقر إقليمي للشركة في أبوظبي. ويدرس الطرفان إمكانية تأسيس «أكاديمية بيليفرميتس للابتكار» لتكون منبراً لتطوير تقنيات الغذاء المستدامة، وبناء الكفاءات والكوادر المستقبلية المختصة بهذا المجال، بالشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث في أبوظبي.