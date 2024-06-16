دبي.. وجهة عالمية صديقة للعائلات والتجار

أظهر تقرير مسح الزوار الدوليين القادمين إلى دبي خلال عام 2023، الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن نسبة 100% من السياح الدوليين المشاركين في المسح قالوا إنهم كانوا «سعداء» أو «سعداء جداً» خلال فترة إقامتهم في الإمارة.

وأظهر المسح أن العائلات والأزواج شكلوا نسبة بلغت نحو 80% من إجمالي أعداد السياح للإمارة البالغ عددهم 17.15 مليون زائر دولي، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها خلال السنوات الخمس الماضية، كما ارتفعت نسبة المسافرين الذين قالوا إن هدفهم الوحيد لزيارة دبي هو الأعمال التجارية، ما يسلط الضوء على سمعة دبي باعتبارها المركز التجاري الأكثر أهمية في المنطقة، لتعزز دبي بذلك سمعتها العالمية وجهة صديقة للعائلات وللتجار معاً.

صديقة للعائلات وللتجار

وتفصيلاً، أظهر تقرير مسح الزوار الدوليين القادمين إلى دبي خلال عام 2023، الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن العائلات والأزواج شكلوا نسبة بلغت نحو 80% من إجمالي أعداد السياح للإمارة البالغ عددهم 17.15 مليون زائر دولي، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن هذه النسبة كانت تبلغ نحو 74% في عام 2019 قبل مستويات جائحة «كوفيد-19».

وبحسب التقرير السنوي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن الإمارة واصلت تعزيز جاذبيتها وجهة سياحية بارزة للعائلات على الصعيد العالمي، مؤكداً على استمرار نمو قطاع السياحة الترفيهية في الإمارة، مع تعزيز المدينة مكانتها واحدة من الوجهات السياحية الأكثر ديناميكية في العالم.

وبحسب المسح الذي ورد ضمن التقرير السنوي، فقد استمرت دبي في تعزيز سمعتها وجهة صديقة للعائلات في عام 2023 مقارنة بمستويات العام السابق عليه، وبقاء متوسط حجم المجموعة السياحية الواحدة عند 2.6 فرد.

وذكر المسح أن نسبة الزوار الذين يسافرون إلى دبي لقضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء ثابتة إلى حد كبير عند 14%، في حين ارتفعت النسبة للمسافرين الذين قالوا إن هدفهم الوحيد لزيارة دبي هو الأعمال التجارية، بنسبة نقطتين مئويتين على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على سمعة دبي باعتبارها المركز التجاري الأكثر أهمية في المنطقة.

وأكد التقرير أيضاً مكانة دبي، باعتبارها وجهة «يتمنى الأفراد زيارتها»، وذلك مع ازدياد شعبيتها، إذ قال 34% من المشاركين في المسح إن هذا هو السبب الرئيس لزيارتهم الإمارة، كونها وجهة في قائمة «يتمنون زيارتها» خلال حياتهم، وذلك مقارنة بـ24% في العام السابق، كما اختار الزوار الدوليون البقاء في دبي لمدة 13.8 يوماً في المتوسط، فيما زار نحو 20% من جميع الزوار دبي أكثر من مرة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

نقاط الجذب

ومن حيث نقاط الجذب الأكثر استقطاباً للسياح، واصلت منطقة «وسط مدينة دبي» الاحتفاظ بمكانتها كأكثر وجهة سياحية شعبية في الإمارة لعام 2023، بفضل مجموعة من المعالم السياحية الشهيرة عالمياً.

وحصل مركز تسوق «دبي مول» الذي جذب 99% من جميع الزوار الدوليين في العام الماضي، على لقب «أكثر المعالم السياحية شعبية» للعام الخامس على التوالي، فيما جاءت «نافورة دبي» في المركز الثاني بجذبها 93% من الزوار، مقارنة بـ86% في عام 2022.

وأظهر السياح الدوليون اهتماماً كبيراً بزيارة مختلف المرافق ووجهات الجذب السياحي في دبي، إذ ازدادت شعبية «برج خليفة»، أعلى برج في العالم، للزوار الدوليين خلال العام الماضي، حيث استقطب 40% من جميع الزوار الدوليين في عام 2023، مقارنة بـ37% في عام 2022، و24% في عام 2021.

أما «برواز دبي»، فقد عزز موقعه كمعلم سياحي بارز وفقاً لنتائج المسح، إذ زاره 36% من إجمالي الزوار الدوليين للإمارة في عام 2023، بزيادة وصلت إلى 30% مقارنة بمستويات عام 2022، و22% مقارنة بمستويات عام 2021.

سعادة الزوار

وأعرب 100% من السياح الدوليين المشاركين في المسح بأنهم كانوا «سعداء» أو «سعداء جداً» خلال فترة إقامتهم في الإمارة، كما وصف جميع الزوار المستطلعين ضمن المسح أنفسهم بأنهم مروجون نشطون لدبي ولقضاء عطلات في الإمارة، ما يعزز سمعة المدينة ومعالمها العالمية بين الأصدقاء والعائلات والزملاء في الخارج.

وأظهر المسح أن رضا الزوار عن تجاربهم السياحية في دبي انعكس في المراجعات الإيجابية عبر الإنترنت، إذ أشار تقرير السمعة الرقمية لدبي لعام 2023 إلى أن 90% من جميع المراجعات المنشورة كانت إيجابية في فنادق ومطاعم المدينة، وحصلت دبي على معدل أداء صافٍ قدره 8.8 من 10 درجات مقارنة بـ8.7 درجات في عام 2022.

فنادق دبي

بدورها، حظيت الفنادق في دبي بإشادة عالية على التزامها بالتميز وتقديم أفضل التجارب للضيوف. وحصلت الفنادق من فئة «خمس نجوم» على 93% من المراجعات الإيجابية، مقارنة بـ90% في عام 2022، بينما كانت النسب للفنادق من فئة «أربع نجوم» والفنادق من فئة «نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم» 87%، مقارنة بـ79%، و81% على التوالي في عام 2022، كما أشاد المراجعون بجودة خيارات تناول الطعام، ومستوى الطعام المعروض في فنادق دبي.

• العائلات والأزواج شكلوا نسبة 80% من إجمالي أعداد السياح للإمارة في أعلى نسبة تم تسجيلها خلال السنوات الـ5 الماضية.

السياحة.. أداء استثنائي

حقق قطاع السياحة في دبي أداءً استثنائياً في عام 2023، كما عززت الإمارة من مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

وتدل هذه الإنجازات على جودة وتنوع العروض التي توفرها الإمارة، وما تتميز به من بنية تحتية متطورة، وما يحظى به الزائر من اهتمام من خلال تقديم أرقى الخدمات له في كل مرحلة من مراحل سفره.