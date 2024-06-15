طلب قوي على فنادق دبي.. وحركة نشطة في مراكز التسوق قبيل العيد

أظهرت بيانات مواقع شبكية لحجز الغرف الفندقية عبر الإنترنت، نفاد غالبية الغرف المعروضة للبيع لديها في المنتجعات والفنادق الشاطئية في إمارة دبي، في منطقة شاطئ جميرا، وجزيرة النخلة وجميرا بيتش ريزيدنس، فضلاً عن طلب عالٍ على المنشآت من فئة الخمس نجوم في وسط مدينة دبي ومرسى دبي.

وحقّقت الشقق الفندقية أيضاً أداء قوياً مع نفاد جزء كبير من الغرف التي لم تعد متاحة للبيع على هذه المواقع، وسجلت المنشآت الفندقية عموماً في شارع الشيخ زايد ومنطقة الخليج التجاري طلباً قوياً خلال عطلة العيد.

إلى ذلك، شهدت مراكز تسوق في دبي زخماً قياسياً في معدلات الإقبال من المستهلكين قبيل عيد الأضحى لشراء هدايا ومستلزمات العيد.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة لها، تركز معدلات الإقبال من المستهلكين على منافذ لبيع الملابس الجاهزة، والتي استأثرت على الحصص الكبرى من الإقبال، تليها متاجر الأحذية والأجهزة الإلكترونية والعطور.

وأشار مسؤولان مختصان بتجارة التجزئة في مراكز التسوق، إلى أن معدلات المبيعات ارتفعت بما يصل إلى 20%، فيما يتوقع نمو المبيعات بمعدلات أكبر خلال اليومين المقبلين، خصوصاً في ظل طرح العديد من المتاجر لعروض للتخفيضات.

السوق الفندقية

وتفصيلاً، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «الطلب على السوق الفندقية شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، بالنسبة للحجوزات التي تتزامن مع عطلة عيد الأضحى»، مشيراً إلى أن «السياحة الداخلية تستحوذ على الجزء الأكبر من الحجوزات خلال (العطلة)».

وتوقع العوا، المزيد من الحجوزات الفندقية قبيل عطلة العيد وبالتزامن مع العطلة. وبين أن معدلات الإشغال تتفاوت بحسب الفئة الفندقية والموقع الجغرافي، لافتاً إلى أن المنشآت الشاطئية والمنتجعات تسجل مستويات قوية للإشغال بدعم من الطلب الكبير طوال أشهر السنة.

عطلة العيد

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن «عطلة عيد الأضحى أسهمت في رفع الطلب على السوق الفندقية بدبي خلال يونيو الجاري، بدعم من السياحة الداخلية، وأيضاً حركة السياحة الدولية».

ولفت عبدالهادي، إلى أن «العروض التي طرحتها السوق الفندقية لها دور في رفع مستويات الطلب، خصوصاً بالنسبة للعروض التي استهدفت استقطاب العائلات».

وأضاف أن معدلات الإشغال تتفاوت بين منشأة وأخرى، مشيراً إلى أن الفنادق الشاطئية والمنتجعات من المتوقع أن تسجل معدلات إشغال شبه كاملة.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله: «نشهد طلباً عالياً خلال عطلة عيد الأضحى على حجوزات الغرف الفندقية، بدعم من حركة السياحة الدولية بشكل أساسي، إلى جانب السياحة المحلية».

وأضاف عوض الله، أن معدل الحجوزات خلال عطلة عيد الأضحى أعلى بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

من جهته، قال المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي» ومؤسس شركة «بلازو للضيافة»، منذر درويش، إن «الطلب على السوق الفندقية في مستويات مرتفعة خلال عطلة عيد الأضحى»، مشيراً إلى أن «حركة الحجوزات حتى يوم أمس (الجمعة) تشير إلى معدلات إشغال تتخطى حاجز الـ90% خلال العطلة».

وبين درويش، أن «دبي تواصل تعزيز جاذبيتها لمختلف شرائح الزوار، وهي وجهة بارزة على خريطة السياحة العالمية لملايين السياح كل عام، مع تحقيقها أرقاماً قياسية في معدلات التدفق السياحي خلال العام الماضي».

مراكز التسوق

إلى ذلك، قالت مديرة الاتصال المؤسسي في مركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» التجاريين، نسرين بستاني، إن «مراكز التسوق شهدت معدلات إقبال لافتة من الأسر المستهلكة لشراء هدايا ومستلزمات عيد الأضحى، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تنشيط مبيعات المتاجر»، لافتة إلى أن «معدلات المبيعات ارتفعت بما يقدر بنحو 20%، فيما من المتوقع أن ترتفع بمعدلات أكبر خلال اليومين المقبلين مع استمرار الإقبال من المستهلكين والسائحين قبيل وخلال فترة العيد».

وأشارت إلى أن «من العوامل الداعمة لارتفاع الإقبال على مراكز التسوق هو وجود عدد من التنزيلات بالمتاجر والفعاليات المقدمة في بعض المراكز»، مبينة أن «هذه الفترة تشهد إقبالاً من الزوار لشراء الهدايا فقط لموسم العيد، ولكن مع الاستعداد أيضاً للسفر لقضاء الإجازات».

من جهته، أشار مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر الملابس، جون باتريك، إلى أن «المتاجر في مراكز التسوق في دبي، سجلت معدلات إقبال قياسية مع توجه عدد من المستهلكين لشراء هدايا ومستلزمات عيد الأضحى»، لافتاً إلى أن «مواكبة فترة العيد مع موسم العطلات الصيفية أسهم في إنعاش معدلات الإقبال بشكل كبير على منافذ البيع، خصوصاً متاجر الملابس».

وأضاف أن «تقديرات نمو المبيعات تصل إلى 20%، فيما يتوقع ارتفاع وتيرة المبيعات بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة مع توافر عروض للتخفيضات وعدد من الفعاليات الترفيهية في مراكز التسوق».