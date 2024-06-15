إجراءات استباقية لضمان كفاءة الكهرباء والمياه

نصحت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة قبل سفرهم، لضمان كفاءة الكهرباء والمياه وتجنب الهدر في كل الأوقات، وذلك في إطار حملتها «استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة».

وتحث الهيئة المتعاملين على تفعيل خاصية «خارج المنزل» من خلال حساباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لمراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه أثناء السفر، واستلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني. ونصحت الهيئة بإطفاء وفصل الأجهزة الإلكترونية من القابس قبل الخروج من المنزل، وعدم تركها في وضع الاستعداد لتجنب الإسراف واستنزاف الطاقة.