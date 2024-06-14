«أدنوك» تمنح «إن إم دي سي» عقداً رئيساً لمشروع الرويس للغاز

حصلت «إن إم دي سي إينيرجي»، بالشراكة مع «Technip Energies»، و«JGC»، على عقد من شركة «أدنوك» بقيمة 5.5 مليارات دولار (20.2 مليار درهم) للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية، الذي يقع في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.

وسيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9.6 ملايين طن سنوياً، وستستخدم المحطة محركات تعمل بالكهرباء بدلاً من توربينات الغاز التقليدية، وسيتم تشغيلها بالطاقة النظيفة.

ومن المقرر أن تكون المحطة أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدة من محطات الغاز الطبيعي المسال الأقل انبعاثاً في العالم.

وسيعمل المشروع على رفع القدرة الإنتاجية لـ«أدنوك» من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف، بما يتماشى مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، والتحول نحو خفض الكربون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «NMDC إينيرجي»، المهندس أحمد سالم الظاهري: «فخورون بتكليف (أدنوك) لنا بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يعزز مكانتنا في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بدعم التنمية المستدامة في البلاد. ولا تضع الطاقة النووية المستخدمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال معياراً عالمياً جديداً للطاقة منخفضة الانبعاثات فحسب، بل تتوافق أيضاً مع استراتيجية دولة الإمارات من أجل مستقبل مستدام».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «Technip Energies»، أرنود بيتون: «من خلال تشغيل خطوط الغاز الطبيعي المسال المكهربة بالطاقة النووية، يضع هذا المشروع معياراً جديداً لأمن الطاقة واستدامتها. ومن خلال الاستفادة من ريادتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، سندعم مكانة (أدنوك) مورّداً عالمياً موثوقاً للغاز الطبيعي والتزامها بخفض الكربون».