تفاهم بين «غرف دبي» وغرفة التجارة الأسترالية لتطوير شراكات الأعمال

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، بهدف تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، ويدعم تطور الشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي وأستراليا. ونصّت مذكرة التفاهم على مشاركة البيانات والخبرات بين الجانبين، والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث المرتبطة بالتجارة والاستثمار والاقتصاد، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بالقوانين الناظمة للأعمال، بما يعزز العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وأستراليا، لتحقيق المصالح المشتركة والإسهام في زيادة حركة التجارة والاستثمار البينية. وأكد نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، حسن الهاشمي، حرص غرف دبي على توسيع نطاق شراكاتها الدولية، بما يسهم في تحقيق أهدافها بدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، تزامناً مع استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى دبي. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تطوير آفاق التجارة والاستثمار للقطاع الخاص، وستسهم في توطيد العلاقات الثنائية ودفع عجلة النمو والازدهار المتبادل. من جانبه، قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، إن مذكرة التفاهم تعد فرصة مهمة للتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، متطلعاً إلى تعميق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتبادل المعلومات التجارية، وتعزيز التواصل عبر مستويات الأعمال كافة.