تجار: زيادة في توريد الأضاحي بالأسواق بنسب تتجاوز 60% لمواكبة نمو الطلب

أفاد تجار وموردون للأغنام والمواشي، بأن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في عمليات التوريد لمختلف أنواع المواشي، بنسب تراوح بين 50 و60% وأكثر، لمواكبة نمو الطلب على الأضاحي قبيل وخلال موسم عيد الأضحى.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الأسواق المحلية تشهد استقراراً نسبياً في الأسعار، مع وفرة وتنوع المعروض لمختلف أنواع المواشي، لافتين إلى أن الأنواع الأكثر طلباً وانخفاضاً في الأسعار هي الأضاحي الصومالية والهندية، والأضاحي (الجزيري والنعيمي).

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «العنود»، لتجارة وتوريد المواشي، محمد عبدالله، إن «الأسواق المحلية شهدت ارتفاعاً في توريد المواشي بمختلف أنواعها وبنسب تتجاوز 60%، وذلك في إطار الاستعداد لمواكبة نمو الطلب الاستهلاكي على الأضاحي قبيل وخلال عيد الأضحى». وأوضح أن «زيادة كميات التوريد للمواشي، أسهمت بشكل كبير في ارتفاع التنوع بالمعروض والاستقرار النسبي في أسعار الأضاحي المتوافرة في الأسواق المحلية»، لافتاً إلى أن «الأنواع ذات الطلب الأكبر والأكثر تداولاً هي الأنواع الصومالية والهندية و(الجزيري)».

وأضاف أن «التوافر والاستقرار شمل الأضاحي، سواء الأغنام أو عجول الأبقار»، مبيناً أن «متوسط أسعار الأضاحي يبلغ للخروف الهندي بين 700 و1100 درهم، وفقاً لوزن الأضحية، فيما يراوح سعر (الماعز أو التيس الكشميري) بين 1000 و2500 درهم، مع ارتفاع وزنه بشكل عام، إضافة لعمليات توريده عبر الشحن الجوي مع الأنواع الهندية».

وأشار إلى أن «أسعار الشحن بشكل عام ارتفعت بنسب تقدر بنحو 10% وهو ما انعكس بشكل طفيف على الأسعار والتي شهدت استقراراً نسبياً عاماً، مع زيادة المعروض»، لافتاً إلى أن «متوسط سعر (التيس الصومالي) يقدر بين 500 و700 درهم، فيما يراوح سعر الخروف الأسترالي بين 850 و1200 درهم». وقال إن «عجول الأبقار من الأضاحي تشهد تنوعاً كبيراً يشمل أنواعاً باكستانية المنشأ بمتوسط أسعار تراوح بين 8 و10 آلاف درهم، فيما تراوح الأنواع الصومالية بين 4500 درهم و10 آلاف درهم، إضافة لتوافر أنواع هولندية تتم تربيتها في الأسواق المحلية بمتوسط أسعار يراوح بين 5 و10 آلاف درهم، وفقاً للأوزان».

من جانبه، قال رئيس مؤسسة «قاسم شاهين لتجارة المواشي»، إن «الأسواق المحلية شهدت بشكل عام ارتفاعاً ملحوظاً في توريد المواشي بمختلف أنواعها، لمواكبة نمو الطلب قبل وخلال موسم عيد الأضحى»، لافتاً إلى أن «ارتفاع التوريد عزز من وفرة المعروض وزيادة التنوع، وهو ما انعكس بدوره على الاستقرار النسبي العام في الأسعار خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف أن «زيادة التنوع المتوافر في الأسواق تتيح للمستهلكين بدائل أكثر توسعاً في الاختيار بين فئات الأضاحي واختيار الأنسب، سواء من حيث النوعية أو في ما يتعلق بالأسعار».

وأشار إلى أن «متوسط الأسعار للخروف الهندي المنشأ يراوح بين 750 و800 درهم. فيما يراوح متوسط سعر (التيس الهندي) الأكبر حجماً ووزناً بين 2000 و2500 درهم، فيما يراوح سعر الخروف النعيمي والجزيري بين 1500 و1800 درهم».

وأوضح أن «متوسط سعر الخروف والماعز الصومالي، يراوح بين 550 و650 درهماً، وتتقارب الأسعار بشكل مماثل مع الخروف والماعز الإثيوبي، وقد تزيد الأسعار بشكل محدود وفقاً لأوزان الأضاحي».

من جهته، قال تاجر الماشية، عبدالوهاب الباشا، إن «الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في كميات التوريد لأنواع الماشية بمعدلات تتجاوز 60%، مقارنة بالفترات العادية السابقة، وذلك استعداداً لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب على الأضاحي قبيل وخلال موسم عيد الأضحى».

وأوضح أن «أكثر الأنواع طلباً وتداولاً في الأسواق لأنواع الخراف والماعز، هي الأنواع الصومالية والهندية، ويليها (الكشميري والنعيمي)، فيما تعد الأنواع الأكثر طلباً للأضاحي من عجول الأبقار هي الأصناف ذات المنشأ الباكستاني والصومالي»، لافتاً إلى أن «عمليات الطلب على الأضاحي تعتمد على معايير مختلفة تحددها أنماط وعادات الاستهلاك والمعايير السعرية التي تتناسب مع الميزانية المخصصة لكل مستهلك».

واعتبر تاجر الماشية، محمد بشير، بأن «الأسواق تشهد حالياً وفرة وتنوع كبيرين في أنواع الأضاحي بدعم من زيادة كميات التوريد بمعدلات تراوح بين 50 و60% خلال الفترات الأخيرة، مقارنة بالفترات العادية، وذلك مع الاستعداد لموسم عيد الأضحى والارتفاع الكبير في الطلب على الأضاحي».

وأوضح أن «أكثر الأنواع طلباً، والتي تعد الأقل في معدلات الأسعار، هي الأنواع الصومالية المنشأ، إذ يراوح متوسط أسعار الخروف والماعز بين 550 و650 درهماً، وفقاً لأحجام وأوزان الأضاحي».