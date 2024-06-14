«طيران الإمارات» تبدأ استخدام وقود مستدام لرحلاتها من سنغافورة

بدأت «طيران الإمارات» تفعيل اتفاقيتها مع شركة «نيستي» لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار «شانغي» في سنغافورة بوقود الطيران المستدام (ساف)، والذي يعد استثمارها الأول في وقود الطيران المستدام في آسيا. وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تم دمج نحو 3.3 ملايين لتر من وقود الطيران المستدام النقي في نظام تزويد الوقود بمطار «شانغي».

وسترصد «طيران الإمارات» عمليات الاستلام إلى أنظمة التزود بالوقود والفوائد البيئية عبر منهجيات الصناعة المستخدمة والمقبولة على نطاق واسع. وفي وقت سابق من هذا العام، تعاونت الناقلة مع «نيستي»، لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار «أمستردام شيفول»، بنحو 2.6 مليون غالون من وقود الطيران المستدام.

ويُنتج وقود الطيران المستدام الذي توفره شركة «نيستي» من نفايات مستدامة ومتجددة بنسبة 100%، بالإضافة إلى بقايا المواد الخام، بما في ذلك زيت الطهي المستخدم ونفايات الدهون الحيوانية. ويمكن دمج وقود الطيران المستدام المستخدم في إطار هذه الاتفاقية بأمان في محركات أسطول «طيران الإمارات» الحالية والبنية التحتية لتزويد الوقود في المطارات، ومن المقدّر أن يخفض من الانبعاثات الكربونية خلال دورة الحياة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدي.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «يشكّل استثمار (طيران الإمارات) مع (نيستى) في سنغافورة خطوة أولى في مساعيها نحو اعتماد وقود الطيران المستدام في آسيا، وهي المنطقة التي تستعد لتصبح مورداً رائداً لهذا النوع من الوقود، في ظل النقص الملحوظ في المعروض».

وأضاف: «في الوقت الذي يمثّل فيه تفعيل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في رحلتنا نحو استخدام وقود الطيران المستدام في منطقة جديدة، إلا أنه لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، فبينما نؤمّن وقود الطيران المستدام للمدى القصير، نركز أنظارنا على الاتفاقيات طويلة الأمد للمساعدة على زيادة التوريدات المستمرة لوقود الطيران المستدام لعملياتنا».

وتنطوي استراتيجية «طيران الإمارات» لوقود الطيران المستدام على استكشاف فرص استخدامه عملياً أينما كانت متوافرة في شبكة وجهاتها، وتقاسم خفض الانبعاثات مع العملاء من الشركات أو وكلاء الشحن حيثما أمكن ذلك، والتعاون في مشاريع وقود الطيران المستدام طويلة الأجل مع كبار الشركاء، ودعم مشاريع وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات، مع إمكانية توفيره في مركزها مستقبلاً.

وتشغّل «طيران الإمارات» حالياً رحلات بوقود مستدام من (أمستردام ولندن هيثرو وباريس وليون وأوسلو). وفي العام الماضي، تعاونت الناقلة مع شركة «شل أفيشن» لدمج وقود الطيران المستدام في أنظمة التزويد بالوقود في مطار دبي للمرة الأولى على الإطلاق.