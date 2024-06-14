«إكسبو دبي» ترسي 4 عقود رئيسة لمشروع «مانغروف ريزيدنسز»

أرست «مدينة إكسبو دبي» أربعة عقود رئيسة لثلاث شركات مقرها دولة الإمارات وشركة دولية، ما يمثل تقدماً كبيراً في بناء مشروع «مانغروف ريزيدنسز»، الذي يضم ثلاثة مبان سكنية تتمتع بإطلالات خلابة على ساحة الوصل وحديقة اليوبيل، حيث يسير المشروع السكني حسب المخطط لاستقبال سكانه في الأشهر الأولى من عام 2026.

وتعاقدت «مدينة إكسبو» مع شركة «يو.إس.إف - USF» لأعمال الهدم وإزالة الأجنحة السابقة من قطعة الأرض المخصصة للبناء، وشركة «بروسكيب - Proscape» لأعمال البنية التحتية وتجهيز الموقع، ومجموعة «آي.إف.جي IFG» لأعمال التدعيم والتسنيد.

وأنجزت الأعمال الأساسية مع إزالة 150 ألف متر مكعب من التربة لإفساح المجال أمام الأساسات وبلاطة الخرسانة الأرضية وموقف السيارات في الطابق السفلي. وعينت «مدينة إكسبو دبي»، شركة الهندسة والإنشاءات «شابورجي بالونجي إنترناشيونال» التي تمتلك خبرة واسعة في الإنشاءات السكنية والتجارية لتولي أعمال البناء الرئيسة.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في «مدينة إكسبو دبي»، المهندس أحمد الخطيب: «ملتزمون بتقديم أفضل مستويات التصميم الحضري، بينما نستثمر في مستقبل دبي، ونسهم في بنائه، ونفخر بالتعاون مع شركات محلية ودولية ذات سجل حافل في هذا المجال».

وأضاف: «إننا نحرز تقدماً ممتازاً في مشروع (مانغروف ريزيدنسز) وتمضي الأعمال وفق ما هو مخطط لها لاستقبال السكان في الربع الأول من عام 2026، حيث يمكن لأصحاب المنازل الاستمتاع بكونهم جزءاً من مجتمع نابض بالحياة يركز على الاستدامة، ويقع في قلب النمو المستقبلي في دبي، بجوار مكاتب المدينة ومناطق الجذب والفعاليات المنوعة».