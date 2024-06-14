أبوظبي - وام

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومدينة مصدر، عن توقيع مذكرة تعاون، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية. وتهدف مذكرة التعاون إلى توفير مجموعة كبيرة من المزايا لرواد الأعمال الإماراتيين، في إطار جهود الصندوق لتعزيز منظومة ريادة الأعمال من خلال نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا والممارسات المستدامة في الأعمال. ويكرّس الجانبان جهودهما المشتركة، بموجب هذه الشراكة، في تبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرص التطويرية والتنموية أمام المشاريع الإماراتية. وبموجب المذكرة ستستفيد الشركات الإماراتية في مدينة مصدر من برامج صندوق خليفة التي تهدف إلى صقل المهارات، وتعزيز الإمكانات التشغيلية للشركات.