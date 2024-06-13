«براند فاينانس»: «ديوا» الثانية إقليمياً في «قيمة العلامة التجارية»

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أعلى التصنيفات بعدد من المؤشرات وفق تقرير «براند فاينانس» 150 لمنطقة الشرق الأوسط 2024.

وحصدت الهيئة المرتبة الأولى على مستوى المؤسسات الخدماتية في دولة الإمارات في مؤشر قيمة العلامة التجارية، والمرتبة الثانية إقليمياً في المؤشر ذاته.

ووفق بيان صادر عن «ديوا»، فقد أبرز التقرير تميُّز الهيئة في مجال الاستدامة، ومنحها المرتبة الأولى بين المؤسسات الإماراتية في مؤشر الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وسلَّط تقرير «براند فاينانس» الضوء على الهيئة ونجاحها في تحقيق أعلى النسب في الاستدامة بأبعادها الثلاثة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) على مستوى دولة الإمارات.

ويشير تقرير «براند فاينانس» إلى أنَّ القيمة العالية للعلامة التجارية للهيئة تعود إلى التزامها بالتميز في توفير الخدمات وتعزيز الابتكار وتبني الاستدامة في جميع أبعادها. كما ساهمت استثمارات الهيئة في البنية التحتية المتطورة وريادتها في مبادرات الطاقة النظيفة في تعزيز قيمة علامتها التجارية. ولعلَّ أبرز هذه المبادرات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، ليتم تحويله إلى طاقة كهربائية.

وسلَّط التقرير الضوء كذلك على مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في نوفمبر وديسمبر 2023.