«طيران الإمارات» تتوقع 2.6 مليون مسافر من دبي خلال شهر

تتأهب «طيران الإمارات» للتعامل مع تصاعد معدلات حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف في مطار دبي الدولي، وتوقعت أن يكون يوما السبت 15 يونيو والسادس من يوليو هما الأكثر كثافة في حركة المسافرين في المطار خلال هذا الصيف.

وتحث «طيران الإمارات» عملاءها بتخصيص وقت إضافي خلال التخطيط لرحلتهم، لمراعاة المواعيد الرئيسة للرحلة، وذلك لضمان تجربة سفر سلسة، نظراً للكثافة المتوقعة في حركة المرور على الطرق القريبة من المطار، وكذلك أعداد المسافرين داخل المطار، حيث تشير التقديرات إلى أن أعداد مسافري «طيران الإمارات» عبر المطار ستصل إلى أكثر من 2.6 مليون مسافر على مدار هذا الشهر.

ولتجنب التأخير، تنصح «طيران الإمارات»، عملاءها بمراعاة حضورهم إلى المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة، كما دعت عملاءها إلى الاستفادة من وسائل مُتاحة لهم، لتسهيل إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم الأمتعة لتقليل الوقت المستغرق في المطار.

وتدعو «طيران الإمارات» عملاءها إلى تنزيل تطبيق «طيران الإمارات» للحصول على تفاصيل الرحلة وإدارة الحجز وتعديله، وتنزيل النسخة الرقمية لبطاقة الصعود إلى الطائرة والمتوافرة لمعظم الوجهات، والحصول على إشعارات حول حالة الرحلة، والاطلاع على قوائم الطعام على الرحلة، وطلب الوجبة مسبقاً في درجة الأعمال، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق للأفلام والتخطيط لها للمشاهدة عبر نظام الترفيه الجوي.

ويمكن للعملاء أيضاً إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع (Emirates.com). ويتاح للعملاء إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.

ويمكن لعملاء «طيران الإمارات» تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر دون أي رسوم، حيث يستمتع المغادرون من دبي بإمكانية تسجيل الوصول مبكراً، وتسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة. ومع اقتراب موعد المغادرة، يمكن للعملاء التوجه مباشرة إلى منطقة مراقبة الجوازات في المطار.

كما يمكن للمسافرين تجريب مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى أربع ساعات قبل الرحلة. ويمكن للمسافرين التمتع بخدمات المركز من الساعة 8 صباحاً إلى 10 ليلاً يومياً، سواء من خلال أكشاك الخدمة الذاتية، أو في منصات إنجاز إجراءات السفر التي يعمل فيها موظفو الناقلة، أو بمساعدة «سارة»، أول روبوت لإنجاز إجراءات السفر في العالم.

كما يمكن للمسافرين الذين يبدؤون رحلاتهم من عجمان، الاستفادة من خدمة إنجاز إجراءات السفر في مدينة عجمان على مدار الساعة، في المركز الكائن ضمن مبنى محطة حافلات عجمان المركزية، إذ يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات السفر حتى أربع ساعات قبل مغادرة رحلاتهم، وتسلّم بطاقات الصعود إلى الطائرة، وشراء تذكرة الحافلة مقابل 20 درهماً، والتوجه مباشرة إلى المبنى 3 الخاص بـ«طيران الإمارات».

دعم ومساعدة مخصصة

أكدت «طيران الإمارات» أن أصحاب الهمم يحظون بدعم ومساعدة مخصصة من أفراد طواقم الشركة وموظفي المطار المدربين، وذلك عند السفر خلال فترة الصيف. ويتضمن ذلك دليل التخطيط المسبق لمطار دبي الدولي لذوي الإعاقات الخفية، والتمتع بمواقف مجانية لمدة ساعتين في المطار، وإمكانية الوصول إلى ممر أولوية المرور المخصص لإنجاز إجراءات السفر وإجراءات الجوازات والفحص الأمني، وأولوية الصعود إلى الطائرة إذا لزم الأمر.