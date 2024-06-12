الأسهم المحلية تربح 47 مليار درهم في جلستين

عززت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 47 مليار درهم بنهاية أول جلستين من الأسبوع الجاري، مع تركيز نشاط المتعاملين على الأسهم القيادية بقطاعي العقار والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.391 تريليونات درهم في جلسة الجمعة الماضي، إلى 3.438 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس (الثلاثاء)، موزعة بنحو 2.76 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و678.058 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.89% عند مستوى 4008.93 نقاط، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ نهاية جلسة 27 مايو الماضي، أي خلال الـ12 جلسة الأخيرة تقريباً. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.008%، أيضاً ليصل إلى مستوى 8990.46 نقطة.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.58 مليار درهم، موزعة بواقع 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و312.92 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 522.38 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 30.67 ألف صفقة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية»، قائمة الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي، مستقطباً سيولة بنحو 80.85 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.11% عند 7.73 دراهم، تلاه «دريك آند سكل» بسيولة 54.65 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 37.91 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 433.57 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.12% عند 414.5 درهماً، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً نحو 110.52 ملايين درهم.

وخلال جلسة الثلاثاء، عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في الأسهم المدرجة بسوق دبي المالي.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، فقد تجاوز إجمالي مشتريات الأجانب في أسهم دبي حاجز 174.87 مليون درهم، مقابل مبيعات نحو 158.36 مليون درهم محققاً صافي استثمار شرائي بقيمة 16.51 مليون درهم.

وحققت المؤسسات صافي شراء بقيمة 10.86 ملايين درهم، بعد إجمالي مشتريات بقيمة 187.13 مليون درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 176.27 مليون درهم.