«دبي للاستثمار» تعيّن «إكس كيوب» موفـــراً لسيولة أسهمها في «دبي المالي»

أعلنت شركة «دبي للاستثمار» المدرجة في سوق دبي المالي، عن تعيين شركة «إكس كيوب» المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة وصناعة السوق ومقرها دبي، موفراً للسيولة لأسهمها المدرجة في سوق دبي المالي .

وبموجب شروط الاتفاقية التي تبلغ مدتها عاماً واحداً، ستقوم «إكس كيوب» بتداول أسهم شركة «دبي للاستثمار» بشكل مستقل ابتداءً من 11 من يونيو 2024، وإدخال عروض الأسعار اليومية ثنائية الاتجاه في نظام التداول في السوق ضمن المعايير المحددة والمتفق عليها، وبما يتوافق مع لوائح وقوانين سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع، علماً بأنه تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصّة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة و كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «يؤكد القرار الاستراتيجي لتعيين (إكس كيوب) موفراً للسيولة، التزام (دبي للاستثمار) التام بزيادة قيمة المساهمين من خلال تعزيز السيولة، ما سيعود بالنفع المباشر على مساهمي (دبي للاستثمار)، من خلال تسهيل التداول على المدى القصير، وتعزيز تقييم أعلى للسهم على المدى الطويل» .

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إكس كيوب»، سعد جلبي: «نحن ممتنون للثقة التي وضعتها (دبي للاستثمار) بـ(إكس كيوب)، وهدفنا هو الاستفادة من التكنولوجيا التي نملكها وخبرتنا في الأسواق المحلية لتحسين سيولة أسهم (دبي للاستثمار)»، لافتاً إلى أن من شأن ذلك أن يدعم المستثمرين عند التداول في أسهم «دبي للاستثمار»، من خلال خفض الفروقات بين العرض والطلب، وتقليل التقلبات غير المرغوب فيها الناجمة عن السيولة .