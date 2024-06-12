إنفاق المستهلكين يرتفع 100% خلال «التخفيضات الكبرى»

حققت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي اختتمت أخيراً، نتائج قياسية لقطاع التجزئة في دبي، إذ توافد عشرات الآلاف من المتسوّقين إلى المتاجر ووجهات ومراكز التسوّق المفضلة لديهم في مختلف أنحاء المدينة. وسجلت متاجر التجزئة المشاركة في الفعالية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من 31 مايو وحتى الثاني من يونيو، زيادةً في إنفاق المستهلكين وصلت نسبتها إلى أكثر من 100%. وبحسب المؤسسة، فقد شارك في دورة العام الجاري أكثر من 3000 متجر تجزئة و565 علامة تجارية قدمت للمتسوّقين عروضاً ترويجية هائلة، مع تخفيضات وصلت إلى 90%، وعروض «اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً»، إلى جانب مكافآت الاسترداد النقدي على العديد من المنتجات، بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته دورة العام الجاري من فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى)، التي تم تنظيمها في الآونة الأخيرة، وهو ما يشكل دليلاً قوياً على جهودنا المستمرة لتسريع نمو قطاع التجزئة، بعد أن شهد أكثر من 3000 متجر تجزئة و565 علامة تجارية إقبالاً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً في المبيعات في مختلف أنحاء المدينة».

وأضاف: «لم يكن هذا النجاح ممكناً من دون دعم الشركاء والجهات المعنية، حيث نواصل العمل معاً لتعزيز مكانة قطاع التجزئة، باعتباره ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو المستدام في دبي».

وتُعدّ فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» واحدة من الأحداث والمهرجانات التي يتضمنها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يهدف إلى تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، فضلاً عن الإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، من خلال استضافتها الفعاليات الكبرى والمميزة على مدار العام.

يذكر أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتسهم في تعزيز مكانة دبي، وجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية.