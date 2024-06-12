المزروعي: قرار تشكيل فريق عمل لتطوير غرف الإمارات «نقلة نوعية»

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، عبدالله محمد المزروعي، أن «قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة يُعدّ نقلة نوعية، وخطوة حقيقية وجادة لدعم توجيهات القيادة الرشيدة، وتعزيز مسيرة التكامل بين القطاعين العام والخاص» .

وقال المزروعي إن «تطوير الهيكل التنظيمي والعمليات التشغيلية، ركيزة أساسية لتعزيز العمل وفق منظومة عمل ريادية وبيئة منتجة قادرة على تحمّل مسؤولياتها تجاه المرحلة المقبلة» .

وأكد ضرورة تمكين القطاع الخاص في دولة الإمارات لإطلاق طاقاته الكامنة وتعزيز تنافسيته وتسريع نموه وإسهامه في التنمية الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى ضرورة دعم القطاع الخاص ليكون محركاً رئيساً وداعماً للاقتصاد الوطني، وبالشكل الذي يرتقي بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية .