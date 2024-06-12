«الاتحادية للضرائب» تستعرض المدد المحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً عاماً بشأن المُدد المحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، ويوفر معلومات وافية حول المواعيد النهائية التي يتعيّن فيها على مختلف فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل لدى الهيئة .

وأكد التوضيح التزام الهيئة بإبلاغ الخاضعين للضريبة وأصحاب المصلحة بجميع التحديثات والتطوّرات الرئيسة، لضمان الشفافية وتعزيز الامتثال الطوعي . كما يهدف إلى توضيح المُدد المحدّدة في أحكام قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته .

وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أمس، أن هذا التوضيح العام لا يُعدّل، ولا يهدف إلى تعديل، أياً من أحكام التشريعات المذكورة، ولذلك يسري العمل به اعتباراً من تاريخ تطبيقها، الأول من مارس 2024، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك .

وركّز التوضيح على بيان المُدد المحدّدة لمختلف فئات الخاضعين للضريبة من الأشخاص المقيمين والأشخاص غير المقيمين، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين . كما يستعرض متطلبات تسجيل الأشخاص الاعتباريين الذين يسعون إلى الحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات . ومع ذلك، تظل المُدد المحدّدة لتقديم طلب الإعفاءات دون تغيير، وفقاً لقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2023 .

ووفقاً للتوضيح، يتعيّن على جميع الخاضعين للضريبة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة في موعد لا يجاوز المُدد المحدّدة من قِبل الهيئة، مع فرض غرامة إدارية قدرها 10 آلاف درهم عند عدم الامتثال لذلك . ويتضمن التوضيح العام تحليلاً شاملاً وأمثلة لمساعدة الخاضعين للضريبة في فهم كيفية تطبيق مُدد التسجيل المختلفة على كل فئة من فئات الخاضعين للضريبة .

وشجعت الهيئة جميع المعنيين على الالتزام بالمُدد المحدّدة لضمان الامتثال وتجنب أي غرامات .

ويتعيّن على الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً مقيماً وتم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024 تقديم طلب التسجيل الضريبي لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور ترخيصه . وفي حال لم يكن لدى الشخص الاعتباري ترخيص في الأول من مارس 2024، فيكون الموعد النهائي لتقديم طلب التسجيل الضريبي هو 31 مايو 2024 .