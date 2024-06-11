التداولات العقارية بالشارقة ترتفع إلى 4 مليارات درهم في مايو

بلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة، خلال شهر مايو الماضي، 4 مليارات درهم بزيادة ملحوظة مقارنة بشهر أبريل المنصرم الذي سجل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم، وذلك وفق "تقرير حركة التداولات العقارية" الذي أصدرته اليوم دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وأوضح التقرير أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال شهر مايو، وصل إلى 9454 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 13.3 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة.

وأوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر مايو الماضي بلغت 1250 معاملة بنسبة 13.2% من عدد المعاملات الكلي فيما بلغ عدد معاملات الرهن 576 معاملة بنسبة 6.1% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 7628 معاملة ونسبتها 80.7% من العدد الكلي للمعاملات.

وجرت معاملات البيع في 111 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 446 قطعة أرض فضاء بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 432 معاملة من إجمالي المعاملات في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 372 معاملة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1122 معاملة في حين واصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 280 معاملة تلتها منطقة روضة القرط بـ 135 معاملة ثم منطقة تلال بـ 127 معاملة ومنطقة الخان بـ 75 معاملة.

أما المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 399.7 مليون درهم تلتها منطقة "تلال" بـ 196.3 مليون درهم ثم منطقة "أم فنين" بـ 94.6 مليون درهم ومنطقة الخالدية بـ 84.5 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 88 معاملة تركزت معظمها في المدينة القاسمية، بواقع 39 معاملة، والتي كانت أيضا أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 22.8 مليون درهم.

وجرت 28 معاملة بيع في مدينة خورفكان حيث تصدرت منطقة "حي البردي 4" بـ 10 معاملات وكانت هي أيضا أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 8 ملايين درهم.

وفي مدينة كلباء، جرت 12 معاملة بيع تصدرتها منطقة "تجارية سور كلباء" بـ 4 معاملات فيما جاءت منطقة "الطريف 5" كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 1.5 مليون درهم.