«أدنوك» تسترد كامل قيمة السندات القابلة للاستبدال في «أدنوك للتوزيع»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، استردادها الكامل لقيمة سنداتها غير المضمونة المُقيّمة بالدولار الأميركي «السندات القابلة للاستبدال بأسهم» في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع».

وقامت «أدنوك» بدفع مبلغ إجمالي يصل إلى 1.199 مليار دولار نقداً إلى حاملي السندات في الرابع من يونيو 2024، لتحتفظ بملكية الأسهم في «أدنوك للتوزيع».

وكانت «أدنوك» أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة «أدنوك للتوزيع». ومع نهاية خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في الرابع من مايو الماضي، قامت «أدنوك» بتسوية السندات نقداً من خلال سداد المبلغ الأساسي للمستثمرين بقيمة 1.195 مليار دولار، إلى جانب الكوبون المطبق بقيمة 4.18 ملايين دولار.

وبعد تسوية السندات بالكامل نقداً، ظلت نسبة التداول الحر لأسهم «أدنوك للتوزيع» دون تغيير عند 23%، مع احتفاظ «أدنوك» بأغلبية ملكيتها للأسهم بنسبة 77%. وتؤكد «أدنوك» التزامها طويل الأمد تجاه «أدنوك للتوزيع»، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها للنمو، وتؤمن بالقيمة التي تقدمها لجميع أصحاب المصلحة. وتهدف «أدنوك» للحفاظ على مساهمة ثابتة في «أدنوك للتوزيع» بعد استحقاق السندات القابلة للاستبدال.