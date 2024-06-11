«مالية عجمان»: ورشة عمل لإعداد الخطة المالية

نظمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل توعوية حول إعداد الخطة المالية متوسطة المدى للسنوات 2025-2027، ومشروع الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2025.

وأكد المدير العام للدائرة، مروان آل علي، أهمية التخطيط المالي متوسط المدى في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ووضعه على مسار الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التخطيط يعزز مرونة العمل المالي، بفضل التدابير الاستباقية في الاستجابة للمتغيرات، وذلك من خلال آليات مدروسة لتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بشكل سليم.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة مبادرات تنفذها الدائرة لتطوير رأس المال البشري الحكومي في المجال المالي.