«ديوا» تطلق حملة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في الصيف

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) حملتها التوعوية السنوية، لتحفيز المعنيين على رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه خلال فصل الصيف.

وأفادت الهيئة بأن حملة «استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة» التي انطلقت في مطلع يونيو الجاري وتستمر لغاية أغسطس المقبل، تهدف إلى رفع مستوى وعي أفراد المجتمع حول استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتعريفهم بالخدمات والأدوات الرقمية المبتكرة التي تتيحها الهيئة، لتمكينهم من مراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي، واكتشاف تسريبات المياه بشكل فوري، ومساعدتهم على الحد من الإسراف واعتماد الممارسات المستدامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نطلق المبادرات والبرامج المبتكرة، لتعريف الأفراد والمؤسسات إلى سبل دعم الاستدامة، وخفض البصمة الكربونية، وإطلاعهم على أهمية مشاركتهم الفعّالة في مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق الحياد الكربوني».

وأضاف: «مع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات، نواصل استثمار أحدث التقنيات، لتمكين جميع المعنيين من الإسهام المؤثر في الحد من تبعات الاحتباس الحراري، وتحويل تحديات التغيّر المناخي إلى فرص تضمن مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لأجيالنا التالية».

وتنظم الهيئة خلال حملة «استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة» مجموعة محاضرات ومسابقات وأنشطة تفاعلية داخلية وخارجية، إضافة إلى محاضرات افتراضية، لزيادة وعي الأفراد بالخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، لتمكينهم من رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتحفيزهم على تبني ممارسات يومية بسيطة ومستدامة في العمل والمنزل. كما يمكن للمتعاملين استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، للاستفادة من لوحة بيانات «الحياة الذكية»، لمراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية.



