«تعاونية الاتحاد»: تخفيضات تصل إلى 60% على 2000 منتج

كشف الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، عن تخصيص التعاونية خمس حملات ترويجية خلال شهر يونيو الجاري، تشمل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60% على 2000 سلعة، وذلك لإسعاد المستهلكين، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية. وبيّن أن التعاونية تطلق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي وشهري لإسعاد المستهلكين، حيث تحرص على طرح العروض التي تشتمل على تخفيضات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التعاونية خصصت العديد من الحملات المتنوعة والشاملة، إذ انطلقت أولى هذه الحملات في بداية الشهر الجاري، ومستمرة بحملات أخرى حتى نهاية يونيو 2024، كما أن التعاونية خصصت حملة لعيد الأضحى المبارك من ضمن هذه الحملات، تتضمن عروضاً ترويجية على مجموعة من المواد الغذائية وغير الغذائية الأكثر استهلاكاً خلال فترة عطلة العيد.

وأضاف البستكي أن التعاونية تحرص على تخفيض أسعار السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً من قبل المتسوقين، والتي منها الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان واللحوم وغيرها.