«طيران الإمارات» تُسيّر 10 رحلات إضافية إلى جدة والمدينة المنورة

تسيّر «طيران الإمارات» 10 رحلات إضافية خلال الفترة من السابع إلى الـ10 من يونيو ومن 21 إلى 26 يونيو الجاري، لنقل الحجاج من دبي وعبرها إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة.

وأفادت الناقلة في بيان صحافي، بأنها أكملت استعداداتها لتسيير حركة المسافرين لأداء مناسك الحج العام الجاري، من شبكة وجهاتها العالمية إلى جدة والمدينة المنورة عبر دبي.

وأكدت الناقلة أنها راعت وضع مواعيد الرحلات بتوقيت مناسب، ليتوافق مع جداول الرحلات من الأسواق الرئيسة للحج، بما في ذلك إندونيسيا، وتايلاند، وكوت ديفوار، وموريشيوس، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وباكستان.

وتشغّل «طيران الإمارات» هذه الرحلات الإضافية إلى جانب رحلاتها المنتظمة إلى جدة والمدينة المنورة، لتوفير مزيد من الخيارات لآلاف المسافرين لأداء مناسك الحج عبر شبكة وجهاتها العالمية، كما تعتزم الناقلة تشغيل 19 رحلة إضافية إلى بعض الوجهات في المنطقة من بينها عمان، والدمام، والكويت، وبيروت، لتلبية النمو المتوقع في الطلب على السفر خلال عطلة عيد الأضحى في منتصف يونيو الجاري.