540 ألف مسكن تستفيد من المرحلة السادسة من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، تقدم سير العمل في المرحلة السادسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» بقدرة 1800 ميغاواط، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.5 مليارات درهم.

وأفادت «ديوا» بأن هذه المرحلة ستوفر الطاقة النظيفة لنحو 540 ألف مسكن، وستسهم في خفض 2.36 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، لافتة إلى أن المشروع يمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، في وقت تمكنت فيه الهيئة من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أميركي للكيلوواط ساعة لهذه المرحلة.

واستمع الطاير إلى التقدم الحاصل في المرحلة السادسة، من مسؤولي شركة «شعاع للطاقة 4» التي أنشأتها الهيئة بالشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، حيث تمتلك الهيئة 60% من الشركة، فيما تمتلك «مصدر» نسبة 40%.

ويُعدُّ «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستتجاوز قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليار درهم. وتشكل مشروعات المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أهم الأسس لتحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي» لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع «قيد التشغيل» حالياً 2860 ميغاواط، والقدرة الإنتاجية للمشروعات «قيد التنفيذ» 1800 ميغاواط. وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 4660 ميغاواط بحلول عام 2026 بعد تنفيذ المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميغاواط.

وبحلول عام 2030، فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي ستكون من مصادر الطاقة النظيفة.