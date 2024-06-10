«الاتحادية للضرائب»: 1690 توضيحاً ضريبياً و90 ألف مشارك في فعاليات التوعية

قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن «الهيئة تُكثِّف جهودها للارتقاء المستمر بمستوى الوعي الضريبي في الدولة، وتقوم بشكل متواصل بتوسيع وتنويع قنواتها التوعوية باستحداث مبادرات وآليات جديدة لنشر الثقافة الضريبية لدى جميع فئات الأعمال والمجتمع».

وأضاف في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم» أن «الهيئة أصدرت عبر موقعها الإلكتروني نحو 369 دليلاً للمعنيين بالقطاع الضريبي، منها 111 دليلاً ضريبياً فنياً، و258 دليل مُستخدم، كما يتيح الموقع مجموعة من برامج التعلُّم الإلكتروني، والأفلام التوعوية القصيرة، والعديد من الإصدارات التوضيحية المُبسَّطة (إنفوغرافيك)».

وأضاف: «تتوافر كذلك خدمة (التوضيحات العامة)، وخدمة (التوضيحات الخاصة)، وتم من خلالها إصدار نحو 1690 توضيحاً ضريبياً، شملت 54 توضيحاً عاماً، و1636 توضيحاً خاصاً لاستفسارات حول حالات محددة، لرفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي».

جاء ذلك تعقيباً على إشادات قوية رصدتها «الإمارات اليوم» من أصحاب أعمال تتعلق بتطور أداء الهيئة الاتحادية للضرائب في ما يخص تبويب الأدلة والشروحات الوافية، واستخدام لغة عربية قوية وواضحة لا لبس فيها أو أخطاء، إلى جانب التبسيط في إيصال المعلومات وورش العمل المنظمة.

وتابع البستاني: «بلغ عدد المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي 2023، والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر من 90 ألف مشارك في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي بلغ عددها 251 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية».

ونوه البستاني إلى الارتفاع المستمر بنسب رضا المشاركين في الفعاليات والأنشطة التوعوية التي تنفذها الهيئة والتي بلغت 93% مقارنة بنسبة 88% في عام 2022، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح جهود الهيئة في تطوير قنواتها التوعوية.

وقال: «شهد عدد المستفيدين من هذه الفعاليات زيادة قياسية بلغت نحو 73 ألف مشارك في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد خلال العام الماضي، وتضاعف إلى ما يقترب من ستة أضعاف عدد المستفيدين في عام 2022 الذي بلغ 12.26 ألف مشارك».

ولفت البستاني إلى أن الهيئة استحدثت عدداً كبيراً من الحملات والبرامج والأنشطة التوعوية بأساليب مبتكرة، لتلبية المتطلبات المعرفية الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المجتمع الإماراتي، فتضاعف عدد الفعاليات التوعوية خلال عام 2023 إلى ما يقترب من أربعة أضعاف، مرتفعاً إلى 190 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية مقابل 50 فعالية في عام 2022 بنمو بلغت نسبته 280%.

وأرجع البستاني الارتفاع الكبير في عدد الفعاليات التوعوية، والزيادة القياسية في أعداد المستفيدين، إلى إطلاق العديد من الخدمات والمبادرات الضريبية الجديدة خلال الفترة الماضية، ما تطلب زيادة وتنويع ورش العمل والحملات الحضورية والافتراضية، واستحداث حملات جديدة للتعريف بهذه الخدمات والمبادرات.

وقال: «من بين الفعاليات الرئيسة المهمة التي تم استحداثها أخيراً، حملة التوعية الشاملة للتعريف بأهمية ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، التي شهدت إقبالاً لافتاً من الخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بتطبيقها، وتضمنت ورش عمل حضورية وافتراضية».

وأكد أن الهيئة تحرص كذلك على إشراك قطاعات الأعمال والمعنيين في خطط تطوير وتحسين خدماتها، بالتعرف إلى مقترحاتها التي يتم وضعها في الحسبان عن تنفيذ هذه الخطط. وقال: «شهد العام الجاري تنظيم أربع جلسات تشاورية بين ممثلي الهيئة وممثلين عن قطاعات الأعمال والمعنيين الذين شاركوا بأفكارهم وآرائهم للإسهام في جهود الهيئة لمواكبة برنامج (تصفير البيروقراطية الحكومية) الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، حيث قامت الهيئة بخطوات عدة، ونفذت عدداً من المبادرات في هذا المجال».