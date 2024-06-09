الذهب يتراجع 15 درهماً في 3 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع بقيم راوحت بين 3.25 وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، ليصل إجمالي قيمة تراجع غرام الذهب في ثلاثة أسابيع إلى 15 درهماً.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن مواصلة الذهب لانخفاضاته للأسبوع الثالث على التوالي أسهمت في تنشيط الطلب على المشغولات الذهبية، مع استمرار الإقبال على السبائك الذهبية، خصوصاً من الأوزان الصغيرة والمتوسطة. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 277.75 درهماً بانخفاض قيمته أربعة دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 257.25 درهماً بتراجع قدره 3.75 دراهم. بدوره وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 249 درهماً بانخفاض بلغ 3.5 دراهم وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 213.25 درهماً بتراجع بلغ 3.25 دراهم. وقال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديليب سون: «أسهم استمرار تراجع أسعار الذهب في تنشيط الطلب على المشغولات الذهبية بمعدلات لافتة، تزامناً مع العطلات الصيفية وموسم السفر وشراء الهدايا».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانج بالكيرا، إن «الأسواق تشهد حالياً نمواً في الطلب على المشغولات الذهبية مع تسجيل المعدن الأصفر معدلات تراجع محفزة للأسبوع الثالث على التوالي». وتوقع أن تسجل المبيعات معدلات نمو إضافية خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب عيد الأضحى الذي يعد من المواسم التي تشهد نشاطاً كبيراً في أسواق الذهب. وأضاف: «سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية معدلات نمو متباينة، وذلك مع تفضيل بعض المتعاملين الشراء خلال فترات انخفاض الأسعار، لأغراض الادخار، في ظل توقعات عودة أسعار الذهب لتسجيل ارتفاعات جديدة خلال الفترات المقبلة». في السياق نفسه، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «مبيعات المشغولات الذهبية تشهد نمواً تدريجياً في وقت يتوقع أن ترتفع وتيرتها بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، وذلك مع اعتياد المتعاملين الانتظار وترقب مزيد من تراجع الأسعار». وأكد أن «الطلب شمل السبائك والعملات الذهبية مع إقبال على شراء الأوزان الصغيرة والمتوسطة منها».