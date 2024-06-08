مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيس "كارلايل" النموذج الإماراتي لشراكة القطاعين العام والخاص

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه، التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة، في إطار رؤيتها الشاملة لتسريع نمو قطاع الخدمات المالية والاقتصاد، وتأكيد دورها المؤثر في تطوير القطاع وتعزيز قدراته على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما أشار سموه إلى التزام دبي بدعم الشركات العالمية الرائدة من خلال توفير البيئة الداعمة لتمكين الأعمال ووضع وتطوير الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتعزيز آفاق النمو المستدام لشركائها، وتعينهم على توسيع دائرة أعمالهم ومشاريعهم انطلاقاً من دبي، لافتاً سموه إلى المميزات الاستراتيجية التي تجعلها الشريك الأمثل لكل مستثمر يسعى للنجاح ومن أهمها بنيتها التحتية عالمية المستوى، وما تتيحه من إمكانية الوصول إلى الأسواق والكفاءات المتميزة من المواهب المتخصصة، وهي مميزات جعلت من دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والمشاريع.

واستعرض اللقاء الحراك الاقتصادي القوي الذي تشهده دولة الإمارات وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من القطاعات الحيوية، وكذلك تم استعراض نموذج الشراكة المبتكر الذي أسسته دبي بين القطاعين العام والخاص وهو النموذج الذي تحرص على تطويره وترسيخ ركائز ازدهاره بما يسهم باستمرار في استكشاف فرص استثمارية جديدة تخدم طرفي هذه الشراكة وتسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

من جانبه أشاد ديفيد روبنشتاين بجهود التطوير الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات وما أثمرته من توطيد مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي رائد، منوهاً بحرص مجموعة كارلايل على توسيع نشاطها في المنطقة واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وهارفي إم شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة كارلايل، وآني خاطري، المدير العام للمجموعة والشريك والمدير الأول المسؤول عن علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وتركيا وآسيا الوسطى.

يُذكر أن مجموعة كارلايل تدير أصولاً بقيمة 425 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في ثلاثة قطاعات، الأسهم الخاصة، وحلول الائتمان والاستثمار، ويتبع المجموعة 28 مكتباً في أربع قارات وأكثر من 2200 متخصص في جميع أنحاء العالم، وقد افتتحت المجموعة مكتبًا لها في مركز دبي المالي العالمي في العام 2006.