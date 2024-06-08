«تنظيم الاتصالات»: حجب 1866 موقعاً خلال الربع الأول

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنه تم حجب 1866 موقعاً إلكترونياً خلال الربع الأول من العام الجاري لأسباب مختلفة، شكلت النسبة الأكبر منها مواقع صنفت ضمن أسباب النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، إذ بلغ إجمالي عددها 869 موقعاً، محققة نسبة بلغت 46.57% من إجمالي المواقع المحجوبة خلال تلك الفترة.

وأشارت البيانات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن عدد المواقع التي انتهكت حقوق الملكية الفكرية جاءت في المركز الثاني وذلك بنسبة 33.71%، وبعدد بلغ 629 موقعاً.

وأوضحت البيانات أنه تم حجب 167 موقعاً خلال الربع الأول من العام الجاري لتنصيفها ضمن المواقع المرتبطة بأنشطة مخالفة للقانون، فيما تم حجب 125 موقعاً خلال الفترة ذاتها لتصنيفها ضمن المواقع المحظورة.

وأضافت، أنه تم حجب 17 موقعاً لأسباب تتعلق بتجاوزات تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب، وحجب موقع لأسباب خدمات الاتصالات غير المشروعة، فيما حجب ما يتجاوز 35 موقعاً ضمن أنشطة مختلفة مخالفة للقانون.

ولفتت إلى أن إجمالي المواقع الإلكترونية التي تم حجبها خلال العام الماضي بلغت 4212 موقعاً، استحوذت على الحصص الأكبر منها المواقع المصنفة ضمن أسباب النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، وذلك بعدد 2066 موقعاً، مشكلة نسبة بلغت 49.05% من الإجمالي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي المواقع التي تم حجبها خلال عام 2022 بلغت 3831 موقعاً مقارنة بعدد 2851 موقعاً خلال عام 2021، ومقابل عدد مواقع بلغ 4763 موقعاً خلال عام 2020، فيما تم حجب 1719 موقعاً فقط خلال عام 2019.

وأوضحت أن هناك العديد من التجاوزات القانونية والأنشطة المخالفة التي قد تتسبب في حجب المواقع الإلكترونية داخل الدولة، ومن أبرزها الترويج أو الاتجار في السلع والخدمات الممنوعة، والمواقع التي تعمل في أنشطة الفيروسات والبرامج الخبيثة، إضافة إلى المواقع التي تعمل في مجال الممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين.