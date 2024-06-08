1.81 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة للأفراد في عقارات أبوظبي

كشفت البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بالإمارة لفئة الأفراد، لتصل إلى 1.81 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالاستثمارات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واستقطب القطاع العقاري المتنامي في إمارة أبوظبي 487 مستثمراً جديداً ينحدرون من أسواق عدة تشمل الهند، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، والأردن، والصين وغيرها ليواصل تعزيز جاذبيته الاستثمارية المستمدة من المكانة المرموقة لأبوظبي، التي تُعد وجهة عالمية مثالية للمعيشة والعمل والاستثمار.

وسجل المركز خلال الربع الأول تصرفات عقارية بقيمة 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6070 معاملة، وتوزّعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3724 معاملة، و6.6 مليارات درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2328 معاملة.

وقال مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، راشد العميرة، إن «أداء القطاع العقاري في أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، يُعد انعكاساً حقيقاً لقدرة القطاع المتزايدة على جذب المستثمرين الدوليين، ويكشف النمو القوي الذي نحن بصدده اليوم عن مؤشرات إيجابية لبقية عام 2024».