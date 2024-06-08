«دبي الرقمية» تحذر من رسائل احتيالية

طالبت هيئة دبي الرقمية، المتعاملين بضرورة توخي الحذر من رسائل أو اتصالات احتيالية تطالبهم بالموافقة على إشعارات الدخول لتطبيق الهوية الرقمية ومشاركتهم رمز الدخول للتطبيق.

وأشارت الهيئة إلى أن مواقع للتواصل الاجتماعي شهدت خلال الفترة الأخيرة تعليقات عدة حول عمليات احتيال محتملة من خلال ممارسات لأشخاص يتصلون بالمتعاملين، والاحتيال عليهم بانتحال صفة العمل في وظائف حكومية، ومطالبتهم بالموافقة على إشعارات دخول الهوية الرقمية، ومشاركتهم بعد ذلك رمز الدخول للتطبيق. وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تطبيق الهوية الرقمية آمن تماماً، ويعمل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، ويدعم الحفاظ على خصوصية بيانات المتعاملين وسريتها.