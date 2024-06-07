11 سهماً تستحوذ على 53.24% من سيولة أسواق المال

استحوذت أسهم 11 شركة مدرجة في أسواق المال على نسبة 53.24% من سيولة أسواق المال المحلية بنهاية تعاملات أمس (الخميس). وضمت القائمة كلاً من أسهم: «دريك آند سكل»، و«إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، فضلاً عن «إعمار للتطوير»، و«دبي الإسلامي»، و«الخليج للملاحة»، و«العالمية القابضة»، و«ألفا ظبي»، و«الدار العقارية»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي».

وبحسب بيانات سوقي دبي وأبوظبي الماليين، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الـ11، بلغ نحو 707.98 ملايين درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في أسواق المال المحلية ككل إلى نحو 1.33 مليار درهم.

وفي دبي، تصدر سهم «شركة دريك آند سكل» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 130.49 مليون درهم الذي ارتفع بنسبة 9.8%، تلاه سهم «إعمار العقارية» بنحو 71.71 مليون درهم الذي تراجع بنسبة 1.3%، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 32.15 مليون درهم الذي استقر عند مستوياته السابقة، وسهم «إعمار للتطوير» بنحو 19.91 مليون درهم الذي تراجع بنسبة 2.6%، يليه سهم «دبي الإسلامي» بنحو 19.16 مليون درهم الذي ارتفع بنسبة 0.18%، يليه سهم «الخليج للملاحة القابضة» بنحو 18.98 مليون درهم الذي ارتفع بنسبة 0.15%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر نشاط السوق من حيث السيولة في تلك الفترة سهم «العالمية القابضة» بنحو 195.13 مليون درهم، الذي تراجع بنسبة 0.34%، تلاه سهم «ألفا ظبي» بنحو 74.19 مليون درهم الذي تراجع أيضاً بنسبة 0.9%، ثم سهم «الدار العقارية» بنحو 56.03 مليون درهم الذي ارتفع بنسبة 2.5%، وسهم «أبوظبي الأول» بنحو 48.45 مليون درهم الذي تراجع بنسبة 1.18%، وسهم «مصرف أوظبي الإسلامي» بنحو 41.75 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات الخميس، متراجعاً بنسبة 0.039% عند مستوى 3978.75 نقطة. كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 8937.72 نقطة.