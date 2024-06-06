مسؤولون سنغاليون: دبي نموذج في تحفيز الاستثمار

أكد مسؤولون سنغاليون أن إمارة دبي تعد نموذجاً عالمياً في تحفيز الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاع الخاص، وتطوير البيئة التشريعية الملائمة لنمو وتوسع الأعمال.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مشاركتهم في فعاليات البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى السنغال، إن دولة الإمارات تأتي ضمن الدول الـ10 الكبار في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنغال، مع وجود استثمارات كبيرة لشركات إماراتية عملاقة مثل «موانئ دبي العالمية» و«طيران الإمارات».

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة داكار، عبدالله صوو، إن «دولة الإمارات من الدول الرائدة في جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، مؤكداً حرص بلاده على جذب الاستثمارات الإماراتية إلى السوق السنغالية الذي يوفر فرصاً استثمارية واعدة.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة دبي العالمية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في دبي والسنغال.

وأكد حرص غرفة تجارة وصناعة وزراعة داكار، على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع إمارة دبي خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً.

من جانبه، قال المدير العام للوكالة الوطنية للترويج للاستثمارات والأعمال الكبرى في السنغال، بكاري سيجا باثيلي، إن «دولة الإمارات تأتي ضمن الدول الـ10 الكبار من حيث الاستثمارات المباشرة في السنغال في ظل علاقات التعاون القوية بين البلدين والتي تشمل مختلف المستويات والصعد»، مشيراً إلى أن «إمارة دبي تعد نموذجاً عالمياً يحتذى به في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتطوير البيئة التشريعية الملائمة لنمو وتوسع الأعمال».

وأشار إلى أن البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى السنغال ستسهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الإمارات والسنغال، لاسيما في ظل وجود مجموعة ضخمة من المشاريع الكبرى التي ستقوم بها الحكومة السنغالية الجديدة خلال الفترة القادمة، وهو ما يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية أمام الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين.

وذكر أن وفداً تجارياً من السنغال سيزور الإمارات في الربع الثالث من العام الحالي، لبحث سبل تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال الإماراتي في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها البنى التحتية واللوجستيات.

وأوضح أن هناك شركات إماراتية كبرى تستثمر حالياً في السنغال، من بينها «موانئ دبي العالمية»، فيما نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى السنغال.

من جانبه، قال الملحق البرلماني لوزارة الطاقة والنفط والمناجم في السنغال، طالبويا بكالوريوس، إن «هناك آفاقاً كبيرة لمزيد من التعاون بين الإمارات والسنغال في ظل توافر العديد من الفرص الواعدة التي يمكن العمل على تطويرها لزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة».