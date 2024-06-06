المستثمرون العرب والخليجيون يعززون مشترياتهم في «دبي المالي»

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قوية وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 25 مليار درهم في ختام أول ثلاث جلسات من شهر يونيو الجاري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، مع تركيز نشاط المتعاملين على الأسهم القيادية في قطاعي «العقار» و«البنوك».

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.365 تريليونات درهم في جلسة الجمعة الماضية، إلى 3.390 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية جلسة أمس، ثالث تعاملات الأسبوع الجاري، سيولة ناهزت 1.44 مليار درهم، تزامناً مع تصدر «دريك آند سكل» و«إعمار العقارية»، و«العالمية القابضة» و«ألفا ظبي»، قائمة النشاط.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و417.19 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 609.66 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.14 ألف صفقة.

وخلال جلسة أمس، عزز المستثمرون العرب والخليجيون مشترياتهم في الأسهم المدرجة بسوق دبي المالي، في ظل توافر فرص وخيارات أوسع أمام المتعاملين.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، فقد تجاوزت «مشتريات» العرب في أسهم شركات «دبي المالي» حاجز 29.03 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بنحو 22.03 مليون درهم، ليسجلوا «صافي شراء» بقيمة تبلغ نحو سبعة ملايين درهم.

بدورهم، حقق المستثمرون الخليجيون «صافي شراء» في سوق دبي المالي خلال تعاملات أمس بقيمة 81.74 مليون درهم، بعد «مشتريات» بقيمة 109.4 ملايين درهم، مقابل «مبيعات» بنحو 27.66 مليون درهم.

وحقق المستثمرون المواطنون «صافي شراء» بقيمة 25.56 مليون درهم، بعد «مشتريات» بقيمة 170.16 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بنحو 144.59 مليون درهم.

أما «مشتريات» المستثمرين من المؤسسات في سوق دبي المالي، فقد وصلت إلى نحو 303.47 ملايين درهم، مقابل «مبيعات» بنحو 297.16 مليون درهم، بصافي استثمار بلغ 6.3 ملايين درهم.

وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي «صافي بيع» في الأسهم المدرجة بسوق دبي المالي بقيمة جاوزت 114.29 مليون درهم، بعد تحقيق «مشتريات» بقيمة 108.6 ملايين درهم، مقابل إجمالي «مبيعات» بنحو 222.9 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات أمس، متراجعاً بنسبة 0.14% عند مستوى 3980.32 نقطة. فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.33%، ليصل إلى مستوى 8948.09 نقاط. وتصدر سهم «دريك آند سكل» قائمة الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي مستقطباً سيولة بنحو 215.05 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 7.5 ملايين درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مرتفعاً بنسبة 0.6% جاذباً 44.48 مليون درهم.

واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسيولة 216.44 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 80.96 مليون درهم.

وقال خبير التداول بالأسهم محمود عطا لـ«الإمارات اليوم»، إن الضغط البيعي الذي تعرضت له أسواق الأسهم المحلية ولّد صفقات ثمينة وفرصة جيدة لمستثمري الأسهم.