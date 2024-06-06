«ناسداك دبي» ترحب بإدراج أول صكوك مستدامة من «الإمارات الإسلامي»

رحبت «بورصة ناسداك دبي»، بإدراج أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أميركي من مصرف الإمارات الإسلامي.

وأفاد بيان صحافي صادر، أمس، بأن الإدراج الممتد لأجل خمس سنوات والذي جمع 750 مليون دولار، كجزء من برنامج إصدار الشهادات الخاص بـ«الإمارات الإسلامي»، والبالغة قيمته 2.5 مليار دولار، يمثل علامة بارزة للمصرف في مجال الاستدامة والتمويل الإسلامي.

ووصلت القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك من قِبل «الإمارات الإسلامي» في «ناسداك دبي» إلى 2.02 مليار دولار بعد هذا الإدراج، وذلك من خلال أربع عمليات إدراج مختلفة.

وتؤكد هذه الإصدارات جاذبية «ناسداك دبي» منصة لإدراج الصكوك والسندات عالمياً.

وشهد الإصدار طلباً قوياً من جانب المستثمرين من أسواق مختلفة، حيث جاءت 44% من الطلبات من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال القاسم، إن «إطلاق الصكوك المستدامة الأولى لدى الإمارات الإسلامي، عبر بورصة ناسداك، يعكس التزام المصرف المستمر بتعزيز الاستدامة».

وأكد حامد علي، أن «هذا الإدراج عزز دور (ناسداك دبي) مركزاً عالمياً رائداً للتمويل الإسلامي، ودعم التزامنا بالاستثمارات المستدامة وإرساء منظومة مالية قوية ومتنوعة».

ويصل إجمالي قيمة إصدارات الصكوك في دبي إلى 93 مليار دولار، ما نسبته 44% من هذه الإدراجات من حيث القيمة من قِبل جهات مصدرة إماراتية، و56% من جهات إصدار دولية.