4351 شركة من الهند تنضم لـ «غرفة دبي» في الربع الأول

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، عن تصدر مستثمرين من الهند، قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة من غير الإماراتيين خلال الربع الأول من العام الجاري، بـ4351 شركة جديدة. وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ2222 شركة جديدة، ثم مصر في المرتبة الثالثة بـ1404 شركات، تبعتها سورية في المرتبة الرابعة بـ736 شركة. وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، بانضمام 698 شركة جديدة لعضوية الغرفة، ثم بنغلاديش سادساً بـ635 شركة. وجاءت العراق في المرتبة السابعة مع انضمام 501 شركة جديدة، في حين جاءت الشركات السودانية في المرتبة الثامنة في القائمة مع انضمام 379 شركة جديدة لعضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغ عدد الشركات الصينية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 362 شركة لتحل في المرتبة التاسعة، في حين جاءت الأردن في المرتبة العاشرة مع انضمام 343 شركة أردنية جديدة لعضوية الغرفة في الربع الأول من العام الجاري.

ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة دبي في الربع الأول من العام الجاري، حل قطاع التجارة والخدمات أولاً بنصيب 42.3% من الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة، ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية بحصة 33.9% من إجمالي الشركات، تلاه قطاع الإنشاءات في المرتبة الثالثة بـ9.2% من الإجمالي، ثم النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.1% من إجمالي الشركات الجديدة، فيما حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ6.5%.