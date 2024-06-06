«الإمارات للتنمية»: حلول تمويلية للشركات

شارك مصرف الإمارات للتنمية، راعياً ذهبياً في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024، الذي عُقد في دبي يومي الرابع والخامس من يونيو الجاري.

وأكد المصرف عبر هذه المشاركة، الدعم الكبير الذي يقدمه للشركات، وسلط الضوء على خبراته الواسعة في تقديم حلول تمويلية مخصصة للشركات، بما في ذلك المشروعات متناهية الصغر، والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الأمر الذي يعزز مكانته شريكاً مالياً رئيساً في دولة الإمارات وخارجها. ويدعم المصرف الشركات في خمسة قطاعات استراتيجية ذات أولوية وطنية هي: التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.