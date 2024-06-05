الشركات الهندية تتصدر قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي من غير الإماراتيين، بـ 4,351 شركة جديدة، مما يعكس قدرة دبي على استقطاب الاستثمارات الهندية المباشرة، وجاذبية الإمارة المتزايدة للشركات العالمية.

وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 2,222 شركة جديدة في الربع الأول من العام 2024، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 1,404 شركة.

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في الربع الأول من العام الحالي 736 شركة، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة بالربع الأول من العام 2024.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات المملكة المتحدة الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة 698 شركة جديدة، في حين حلت الشركات البنغالية الجديدة في المرتبة السادسة مع انضمام 635 شركة بنغالية جديدة لعضوية الغرفة في الربع الأول من العام الحالي.

وجاءت العراق في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 501 شركة جديدة في الربع الأول من العام الحالي، في حين جاءت الشركات السودانية في المرتبة الثامنة في القائمة مع انضمام 379 شركة جديدة لعضوية الغرفة.

وجاءت الشركات الصينية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث بلغ عدد الشركات الصينية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 362 شركة، في حين جاءت الأردن في المرتبة العاشرة مع انضمام 343 شركة أردنية جديدة لعضوية الغرفة في الربع الأول من العام الحالي.

قطاعات الشركات الجديدة

ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة دبي في الربع الأول من العام الجاري، حل قطاع التجارة والخدمات أولاً مستحوذاً على 42.3 % من الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة، فيما حل قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية مستحوذاً على 33.9% من اجمالي الشركات، تلاه قطاع الانشاءات في المرتبة الثالثة بـ 9.2% من الإجمالي، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.1 % من اجمالي الشركات الجديدة، فيما حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ 6.5%.