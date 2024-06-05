شركات الطيران ستشغل 9.8 ملايين مقعد في مطار دبي الدولي يونيو الجاري

سجل مطار دبي الدولي نحو 4.93 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادِرة (9.86 ملايين في الاتجاهين)، خلال يونيو الجاري، مقابل 4.6 ملايين مقعد في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 7%، ليواصل تصدّره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران الذي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه.

ووصل اجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال النصف الأول من العام الجاري الى نحو 30 مليون مقعد 60 مليون في الاتجاهين مقارنة مع نحو 27 مليون مقعد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني، مسجلاً أكثر من 4 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي، بنحو 3.42 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار «باريس شارل ديغول» في المركز الرابع بنحو 3.4 ملايين.

وسجل مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال عام 2023، حيث نما إجمالي عدد المسافرين بنسبة 31.7%، ليصل إلى نحو 87 مليون مسافر.