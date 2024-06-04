«المركزي»: يحق للمتعامل «الطعن» إذا لم يرضَ عن تسوية شكواه

قال المصرف المركزي إنه بوسع العميل الذي لا يرضى عن قرار وحدة تسوية المنازعات «سندك» بشأن شكواه المصرفية أو التأمينية، التصعيد إلى لجنة الطعن.

وأوضح «المركزي» أن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» محايدة، وتعتمد نهجاً غير منحاز لتسوية الشكاوى بين المستهلكين والمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، ونتأكد من الاستماع إلى جميع الأطراف ومن معالجة كل شكوى.

وبين «المركزي» في إفصاح حصلت عليه «الإمارات اليوم»، أنه إذا تم قبول شكوى العميل، تقوم وحدة «سندك» بمراجعة وتحليل تفاصيل الشكوى، وقد تطلب من الأطراف تقديم وثائق أو معلومات إضافية، حسب الحاجة، وبعد إتمام المراجعة والتحقق من رد المؤسسة المالية، تصدر «سندك» القرار لجميع الأطراف كتابياً. وأضاف: «إذا قبل المستهلك بالنتيجة يتم إغلاق الشكوى خلال خمسة أيام عمل، وإذا لم يرضَ المستهلك أو المؤسسة المالية المرخصة عن القرار، يمكن لأي منهما الطعن على القرار لدى لجنة الطعن، مقابل رسوم أولية قابلة للاسترداد، إذا كانت نتيجة الطعن لصالحه»، مشيراً إلى أنه إذا قبلت اللجنة الطعن فستقوم بإجراء مراجعة وتحليل وإصدار قرارها الذي سيكون القرار النهائي من «سندك».