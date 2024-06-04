بهدف رﺑط اﻟﻌﺎﻟم: "أﻣﻧﯾﻠوج" ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻟوﺟﺳﺗﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ

أعلنت "ﺗرﻛر" اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺧﺑرﺗﮭﺎ اﻟﻔرﯾدة ﻓﻲ اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺎت اﻟﺑرﯾﺔ ﻋﺑر 10 أﺳواق ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺗرﻛﯾﺎ وﺷرق أوروﺑﺎ ﻋن إطﻼق ﻣﺷروﻋﮭﺎ اﻷﺣدث "أﻣﻧﯾﻠوج" وھﻲ وﺳﯾط ﺷﺣن Forwarder) (Freight ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﺷﺣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ.

ﯾﻣﺛل اﻹطﻼق ﺗوﺳﻌﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻟﻘدرات "ﺗرﻛر" ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن ﺧﺑرﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘل ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى.

وﺗﺧدم "ﺗرﻛر" أﻛﺛر ﻣن 1200 ﻋﻣﯾل ﺑﺄﻛﺑر ﻣﻧﺻﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺑري ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺗﻌﺗﺑر "أﻣﻧﯾﻠوج" ﺧطوة ھﺎﻣﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺧطط "ﺗرﻛر" اﻟﺗطوﯾرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟوﺟﺳﺗﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ. وﺗﮭدف "أﻣﻧﯾﻠوج" ﺑﺄن ﺗﻘدم ﺣﻠوﻻ ﻟوﺟﺳﺗﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط أﺳواق اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ وأوروﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ.

اﻟﻣﯾزات:

ﺣﻠول اﻟﺷﺣن:

ﺗﻠﺑﻲ "أﻣﻧﯾﻠوج" اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷﺣن اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﯾﺎرات اﻟﻧﻘل ﻣﺛل اﻟﺷﺣن اﻟﺟوي واﻟﺑﺣري واﻟﺑري، وﺗﺿﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﺣﯾث أطﻠﻘت ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﺣﺎﻟ ًﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ ﺧطط ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ.

أھﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗداﻣﺔ

ﺗﺿﻊ "أﻣﻧﯾﻠوج" اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ وﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻟﺗﺗواﻓق ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﺳﻠوك ﺑﯾﺋﻲ واﻋﻲ.

اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺎت

ﺗﻧﺑﻊ ﺛروة ﻣﻌرﻓﺔ "أﻣﻧﯾﻠوج" ﻓﻲ ﺣﻠول اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺎت ﻣن ﻗﺎدﺗﮭﺎ ذوي اﻟﺧﺑرة ﺣﯾث ﺗﮭدف اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑط ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺳﻼﺳﺔ وﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﺣﻠول اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم.

اﻟﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

ﺗﺳﺗﻔﯾد "أﻣﻧﯾﻠوج" ﻣن ﺷﺑﻛﺔ "ﺗرﻛر" اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطورھﺎ اﻟﺳرﯾﻊ ﻛوﺳﯾط ﺷﺣن، وﺗﮭدف اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ﺧﻼل دﻣﺞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل.

ﻋ ّﺑر اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ "أﻣﻧﯾﻠوج" إﯾﻧﻐو ﻛﻠوﺑﯾر ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺋﻼً: "ﺗﻌﺗﺑر 'أﻣﻧﯾﻠوج' اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺧدﻣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻊ إطﺎر دوﻟﻲ ﻗوي وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺧدﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﺈن 'أﻣﻧﯾﻠوج' ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﺻﻣﺗﮭﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻛوﺳﯾط ﺷﺣن".

ﻗﺎل اﻟﻣؤﺳس واﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟـ "ﺗرﻛر" ﻏوراف ﺑﯾﺳواس: "ﺣﺻﻠت 'ﺗرﻛر' ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ ﺑﻔﺿل ﺷﺑﻛﺗﮭﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ وﺑﻌد ﻧﺟﺎﺣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘل اﻟﺑري ﻓﻣن اﻟﻣﻧطق أن ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت أﺧرى ﻟﻌﻣﻼﺋﻧﺎ، وﻧﺣن ﻣﺗﺣﻣﺳون ﻹطﻼق ﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺣن اﻟﺟوي واﻟﺑﺣري ﻣﻊ أوﻣﻧﯾﻠوج وﻧﺗﻣﻧﻰ ﻛل اﻟﺗوﻓﯾق ﻟﻠﻔرﯾق".

أﺿﺎف اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺗطوﯾر ﻣﻌﺗز اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ "ﺗرﻛر:" "ﺑﻌد ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺑري اﻟﺗﻲ ﻧﻘوم ﺑﺗزوﯾدھﺎ ﻣن ﺧﻼل 'ﺗرﻛر' ﻓﺈن 'أﻣﻧﯾﻠوج' ﺗﻌﺗﺑر ﺧطﺔ ﺗوﺳﻊ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻛوﺳﯾط ﺷﺣن، وھذا اﻟﺗطور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﻌزز ﻓﻲ رﺑط ﺷﺑﻛﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل

إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﻊ اﻷﺳواق اﻟﮭﺎﻣﺔ".



ﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ھﺎﻛﺎن أرﯾﻛﺎن: "ﻛﺎن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳرﯾﻊ ﻟـ 'ﺗرﻛر' ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرھﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺎ، و ُﺗﻌﺗﺑر ﺗﻘﻧﯾﺔ 'أﻣﻧﯾﻠوج' ﺗﻣﻛﯾ ًﻧﺎ ﻟﻔرﻗﻧﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ

اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة واﻟﻣﺳﺗوردة".



ﻋن أﻣﻧﯾﻠوج: ﺗﺑدأ رﺣﻠﺔ أﻣﻧﯾﻠوج ﻛﺎﻣﺗداد رؤﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺗرﻛر اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺑري ﻋﺑر 10 دول وﺛﻼث ﻗﺎرات، وﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﻠول ﻟوﺟﺳﺗﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗرﺑط اﻟﻣﻣرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ وأوروﺑﺎ واﻷﻣرﯾﻛﺗﯾن، ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺳﻼﺳﺔ

ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن ﻓﻲ ﺷﺣن اﻟﺑﺣري واﻟﺟوي واﻟﺑري.

ﻋن ﺗرﻛر:

ُﺗﻌﺗﺑر ﺗرﻛر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺑري اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺣﯾث ﺗﺿﻊ اﻻھﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل، وﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن 1200 ﻋﻣﯾل ﻋﺑر 10 دول ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﻣﺛل واﻟﺗﻲ ﺗﻣ ّﻛن ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﺷﺣﻧﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓوري، وﺗﺣظﻰ ﺗرﻛر ﺑدﻋم ﻗوي ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﯾن واﻟدوﻟﯾﯾن ﻣﺛل "ﻣﺑﺎدﻟﺔ" و"ﺻﻧدوق اﻟرﯾﺎض ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺔ" اﻟﻣﻣﻠوك ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ "ﺗﻘﻧﯾﺔ" اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ" وﻣؤﺧ ًرا ﻣن "إﻧﻔﺳﺗﻛورب."