رفع تصنيف «الإمارات للتنمية» إلى «AA»

رفعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية، إلى «AA» من «AA-» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة. وأصبح المصرف أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنال هذا التصنيف، ليتصدر بذلك مصارف الإصدار في المنطقة. ويعكس القرار الذي أعلنته وكالة التصنيف العالمية القدرات الكبيرة لتحقيق المهام الاستراتيجية التي يعمل المصرف على تنفيذها، والمتمثلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في الإمارات، ويتزامن مع معدلات النمو القوية التي يحققها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة قبل ثلاث سنوات.

وأظهرت وكالة التصنيف الائتماني قوة بيان المخاطر المالية لمصرف الإمارات للتنمية، والعوامل الاقتصادية، والظروف الائتمانية القوية في دولة الإمارات، والتركيز الاستراتيجي للمصرف على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية، لتحفيز مسار التحول الاقتصادي في الإمارات.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن «رفع التصنيف الائتماني للمصرف محطة مهمة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، ودليل ملموس على نجاح الدولة في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية».

وقال إنه «في ظل الدعم المتواصل والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، يواصل المصرف التزامه تحقيق أهدافه الاستراتيجية، محافظاً على مكانته مُحفِّزاً للنمو الاقتصادي، وأحد المحركات المالية الرئيسة لتحقيق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «يعد رفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى AA من قبل (ستاندرد آند بورز) شهادة على تميز نهجنا في التمويل طويل الأمد للمشاريع، كما يؤكد الدور الاستراتيجي للمصرف كمؤسسة مالية رائدة في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المبتكرة، التي تعزز ثقة متعاملي المصرف، وتدعم طموحاتهم التجارية، كما تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي».