13% نمواً في قاعدة عملاء «دبي للإنتاج» بالربع الأول

أعلنت مدينة دبي للإنتاج، نمو قاعدة عملائها بنسبة 13% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2024. وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة مدينة دبي للإنتاج في معرض «دروبا 2024»، المعرض التجاري العالمي في قطاع الطباعة والرسومات الجرافيكية في مدينة دوسلدورف الألمانية. وتواصل مدينة دبي للإنتاج، التابعة لمجموعة تيكوم، تحقيق النمو في ظل التوجّه العالمي المتزايد نحو البحث عن سبل فعّالة لتسريع وتيرة نمو قطاع الطباعة والإنتاج، وإسهام بيئة الأعمال الحاضنة للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب أبرز المواهب العالمية إلى قطاع الأعمال المزدهر في الدولة.

وتوفر هذه الوجهة كذلك الوسائل والطرق التي تتيح دمج التقنيات التقليدية بالتكنولوجيا الحديثة، عبر توفير بيئة داعمة للطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم الجرافيكي.

وأكد النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات، ماجد السويدي، أن التحول الرقمي بات يلعب اليوم دوراً محورياً في تحقيق تغيّر إيجابي جذري ضمن قطاع الطباعة والإنتاج، حيث يتعين على الجميع بذل قصارى جهدهم، لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانات الواعدة لهذا القطاع والنمو المستدام الذي يحققه، مشيراً إلى أهمية التعاون وبذل جهود مشتركة بين جميع الجهات المعنية، لقيادة التحول الرقمي المنشود، كما أثنى السويدي على الدور المحوري للاستراتيجيات والمبادرات المحفزة على النمو الاقتصادي والابتكار مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية البحث والابتكار المستقبلية في ألمانيا.