إطلاق مشروع لتوسعة «دبي مول» بقيمة 1.5 مليار درهم

أعلنت شركة إعمار العقارية عن إطلاق مشروع توسعة ضخم في دبي مول، يشمل إضافة 240 متجراً فاخراً وعدداً كبيراً من المطاعم والمقاهي الرفيعة. ويبلغ الاستثمار المرصود لهذا التطوير 1.5 مليار درهم، وقد بدأ العمل بالفعل في الموقع. وقال محمد العبار: «هذه التوسعة الجديدة في دبي مول تعدّ إضافة مميّزة لأحد أبرز المعالم السياحية العالمية. وبهذه المناسبة، نودّ أن نتقدّم بجزيل الشكر لضيوفنا وعملائنا الكرام، كما نشكر شركاءنا والتجار والسلطات الحكومية على دعمهم المتواصل. إن هذه التوسعة تجسّد كذلك طموح دبي للمحافظة على موقعها الريادي في الابتكار والثقافة على الصعيد الدولي، ما يؤكّد مكانة المدينة في طليعة الوجهات العالمية البارزة».