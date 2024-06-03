دبي تستحوذ على 60% من إجمالي التراخيص التجارية الجديدة خلال 5 أشهر

كشف السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، أن إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة المسجلة في الإمارات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، جاوز 884.5 ألف ترخيص، مقابل 800 ألف ترخيص نشط في نهاية عام 2023، بزيادة تفوق 84.5 ألف ترخيص جديد خلال خمسة أشهر فقط، في دلالة على تنامي النشاط التجاري والاستثماري، وسهولة أداء الأعمال في الدولة. وأظهرت بيانات «السجل»، تصدر قطاع الأعمال في دبي التراخيص المسجلة، إذ سجل 530 ألف ترخيص تجاري في نهاية مايو الماضي، لتستحوذ دبي بذلك على نسبة 60% من إجمالي التراخيص المسجلة في الدولة خلال تلك الفترة.

وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التراخيص المسجلة في دبي، تلتها شركات الشخص الواحد، ثم الشركات الفردية والشركات المدنية.

ووفقاً للسجل الوطني، فقد بلغ عدد التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي أكثر من 160.5 ألف ترخيص في نهاية مايو الماضي، بينما تركزت الحصة الكبرى من التراخيص في شركات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، فضلاً عن تراخيص فروع الشركات الأجنبية. وجاءت إمارة الشارقة ثالثة بإجمالي جاوز 99 ألف ترخيص، في وقت تصدرت فيه الشركات الفردية، التراخيص، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، إلى جانب عدد كبير من فروع الشركات من الإمارات الأخرى، وفروع شركات أجنبية.

وفي رأس الخيمة، بلغ إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الإمارة نحو 58 ألف ترخيص، بينما سجلت إمارة عجمان أكثر من 20.5 ألف ترخيص، وإمارة الفجيرة 14 ألف ترخيص، وإمارة أم القيوين 3000 ترخيص.