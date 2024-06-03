ثمن كوب "اسبريسو".. ربحية شركات الطيران لكل مسافر

قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش: إن ربحية شركات الطيران لكل مسافر على المستوى العالمي تصل إلى نحو 6.14 دولار أميركي، ما يعادل ثمن كوب قهوة اسبريسو، مشيرا إلى أن ارباح القطاع ليست في مستويات مرتفعة.

وتوقع والش خلال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي الذي انطلق في دبي اليوم ان تسجل شركات الطيران عائدات قياسية بنحو تريليون دولار خلال العام 2024.

وذكر أن التوقعات تشير إلى أن صناعة الطيران في طريقها لتسجيل ارباح بقيمة 30.5 مليار دولار أميركي هذا العام.

وقال والش إن الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 يتصدر جدول أعمال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي. وسوف نستكشف الحلول لتسريع التقدم، لا سيما فيما يتعلق بإنتاج وقود الطيران المستدام وإمكانية إزالة الكربون.

ويقام هذا الحدث في دولة الإمارات لأول مرة وتستضيفه طيران الإمارات. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1500 مشارك، بما في ذلك قادة الصناعة والمسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام.