وســائل النقــل العـــام في دبي عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول 2050

ترأس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ82 للمجلس، الذي عقد عن بُعد، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

واستعرض المجلس «استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030»، التي تسهم في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، حيث قدمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عرضاً عن استراتيجية التنقل الأخضر في دبي، التي تهدف إلى زيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة في أسطول الهيئة خلال السنوات المقبلة، تماشياً مع الخطط الوطنية التي تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية من مختلف وسائل النقل العام التي تشمل الحافلات وسيارات الأجرة والمترو.

ووضعت الهيئة خريطة طريق موثقة ببرامج ومبادرات سنوية، حيث تتطلع إلى تحويل جميع وسائل النقل العام لتكون عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. كما ناقش المجلس سير الخطة السنوية، وتم تقييم مؤشرات الأداء حسب البرامج والمشروعات المعتمدة سنوياً، وذلك لدعم حوكمة قطاعات المياه والكهرباء والطاقة والتبريد المركزي.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وأن تكون مثالاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر، نواصل العمل لتعزيز بيئة تتمتع بجميع مقومات الاستدامة حفظاً لها للأجيال الحالية والمقبلة».

وأضاف: «تستند الخطط الاستراتيجية للمجلس الأعلى للطاقة إلى أسس وغايات تبلور رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان فاعلية التنفيذ، وتوفير الخدمات النوعية، لضمان تعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي: «شهدت دبي تحولاً ملحوظاً في السنوات الخمس الماضية في دخول عدد كبير من المركبات الكهربائية والهجينة في أسطول هيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى وسائل التنقل الأخرى والمترو والحافلات، والتي تتميّز بقياسات عالية من الجودة، الأمر الذي يعكس جاذبية النقل العام لجميع سكان الإمارة، الذي لوحظ في زيادة عدد الركاب اليومية في السنوات الأخيرة».

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، وأعضاء المجلس: مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، والمدير العام لمؤسسة دبي للبترول، خوان فرييل، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، منى العصيمي.