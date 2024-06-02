«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تختتم فعالياتها في دبي اليوم

دعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، سكان دبي وزوارها لاغتنام اليوم الأخير من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنتهي اليوم الأحد، الثاني من يونيو 2024، لشراء المنتجات التي تحمل علاماتها التجارية المفضلة بتخفيضات كبيرة تصل إلى 90%، تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية و2000 متجر مشاركة في الفعالية.

وأكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها المؤسسة تعد الوقت المثالي للقيام بجولة تسوق قبل انطلاق فصل الصيف، لافتة إلى تشكيلة من المنتجات بما في ذلك الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، والمجوهرات، والساعات وغيرها، في وقت تقدم فيه مجموعة من برامج الولاء مكافآت إضافية للمتسوقين.

وتشمل مراكز ووجهات التسوق المشاركة في الفعالية: «ممشى الخوانيج»، «برجمان»، «سيتي سنتر الشندغة»، «سيتي سنتر ديرة»، «سيتي سنتر معيصم»، «سيتي سنتر مردف»، «سيركل مول»، «سيتي ووك»، «سوق التنين»، «دبي فستيفال سيتي مول»، «ابن بطوطة مول»، «مول الإمارات»، «ميركاتو»، «نخيل مول»، «مركز الواحة»، «ذا بييتش» مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس»، «ذا أوتلت فيليدج»، «وافي سيتي»، وغيرها.

وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر في «دبي فستيفال سيتي مول» خلال الفعالية على استرداد نقدي بنسبة 10% على بطاقة هدايا «فستيفال سيتي مول»، فيما سيحصل أعضاء برنامج المكافآت «بلو» على استرداد نقدي بقيمة 12.5%.